Natalia Azahara: entre los focos, la moda y la realidad de ser actriz

Espectáculos

Natalia Azahara está viviendo un momento donde los resultados de lo que sembró empiezan a verse. Aunque ya tiene un nombre posicionado en la industria, la actriz asegura que se siente feliz por las oportunidades de trabajo que ha recibido, reconociendo que conseguir estos espacios es bastante complicado. Para ella, la clave ahora es gestionar todo con calma y tener paciencia, pues es consciente de que haber tenido trabajo no garantiza que lo tendrá siempre, así que su meta es disfrutar y aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo.

Natalia es una actriz colombiana con una trayectoria intensa que incluye proyectos como A Través De Mi Ventana, Estación Rocafort, Mikaela y Vírgenes. Además de la actuación, tiene una pasión fuerte por la moda, lo que la llevó a protagonizar una portada con la firma italiana Armani Exchange, vistiendo looks de la colección FW26-27.

La montaña rusa de la profesión

No todo es glamur y alfombras rojas. Natalia confesó que gestionar los periodos donde no hay proyectos es una de las partes más difíciles de su carrera. Durante un tiempo, su seguridad y autoestima dependieron directamente de si estaba trabajando, lo que la llevó a buscar terapia para entender que las cosas llegan a su tiempo. Según la actriz, el éxito no depende solo del talento, sino que la suerte juega un papel fundamental, especialmente considerando la cantidad inmensa de actores y actrices compitiendo por una sola oportunidad.

Para superar esos parones, Natalia recalca que es vital no vivir pensando que el trabajo es lo único importante. Para ella, la fe y la persistencia son los motores que permiten seguir adelante a pesar de la incertidumbre de la profesión.

El arte de jugar y soltar los personajes

Al recordar sus inicios estudiando en Corazza, Natalia describe esa etapa como una de las más divertidas y apasionantes de su vida, pues fue el lugar donde se sintió más libre y pudo jugar más. Si pudiera hablar con su versión del pasado, le diría que sea valiente, que se arriesgue y que deje de lado la vergüenza y el pudor. Esa capacidad de divertirse en escena es algo que intenta mantener vivo hoy en día.

Sobre su proceso actual, cuenta que repasa sus guiones constantemente mientras hace actividades cotidianas, como cocinar o caminar, buscando llegar relajada al set. Se enfoca mucho en los detalles del personaje —desde cómo mueve las manos hasta su sonrisa— porque cree que en esos pequeños puntos donde uno puede equivocarse es donde aparecen los tesoros que dan seguridad al rodar.

Sin embargo, Natalia es tajante con la separación entre su vida personal y sus roles. Considera que aprender a salir de los personajes es parte del trabajo para poder descansar la cabeza. El único caso donde sintió que el personaje se quedaba con ella fue con Carmen, en la comedia Vírgenes de Álvaro Díaz Lorenzo. Más que una invasión, Natalia sintió que no quería soltar ese papel porque descubrió muchas cosas de sí misma y disfrutó el ambiente de trabajo, aunque siempre intenta que lo que pasa en el set no invada su vida privada.

Moda y encuentros inesperados

La relación de Natalia con la moda va más allá de la estética; para ella, la ropa es una forma de expresar quién es y lo que le gusta. Ha tenido experiencias increíbles asistiendo a desfiles en ciudades como Milán y París, donde suele ir acompañada de amigos para mantener la calma. Uno de sus momentos más surrealistas fue cuando vio a Madonna pasar justo delante de ella en uno de estos eventos, una anécdota que recuerda como una locura.

Esa conexión con el estilo se reflejó en su trabajo con Armani Exchange. La actriz contó que se sintió muy bien con toda la ropa, jugando un poco a las muñecas con los distintos looks de la colección FW26-27, que incluyeron desde vestidos cortos con escote corazón y abrigos de lana oversize, hasta conjuntos de lana espiga y prendas con detalles metalizados. Para Natalia, que una marca como Armani Exchange la apoye en esta portada le parece increíble, sobre todo porque le encanta la marca, y una portada impone muchísimo.