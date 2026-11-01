Greeicy celebró sus 34 años con una fiesta sorpresa llena de estrellas

Espectáculos

Greeicy Rendón llegó a sus 34 años el viernes 30 de octubre y lo hizo con toda la pompa que se merece. La artista utilizó sus redes sociales para compartir la alegría de empezar un nuevo año de vida, asegurando que los últimos días de sus 33 y el inicio de los 34 han sido un cúmulo de gracias por las personas que la rodean y por el cariño de quienes le enviaron mensajes y buenos deseos.

En un mensaje muy emotivo, la caleña reflexionó sobre lo que dejó atrás. Según sus propias palabras, los 33 fueron un año que la removió hasta el fondo y encontró mil maneras de abrirle los ojos, corregirla y mostrarle el camino hacia la versión de sí misma que quiere descubrir, tanto como ser humano como en sus otras facetas. Además, afirmó que este periodo le premió y le demostró que eso de cosechar lo que se siembra sí existe en la vida real.

La celebración principal fue una fiesta sorpresa organizada en una terraza, que sirvió como el escenario perfecto para el agasajo. En el carrusel de imágenes que publicó la vallecaucana, se puede ver el momento exacto en que Mike Bahía, el cantante colombiano y pareja de Greeicy, llega a la terraza cargando al pequeño Kai en sus hombros. Al entrar, el grupo de amigas famosas que la esperaba gritó "sorpresa", dando inicio a una fiesta que incluyó un pastel de varios pisos y el momento tradicional donde la cumpleañera cerró los ojos, se concentró y pidió un deseo antes de apagar las velitas.

La lista de invitados parecía un casting de premios internacionales. Entre las celebridades que acudieron a sorprender a Greeicy estaban Tini, Lele Pons y Zhamira. También se vieron en las imágenes a Jay Wheeler acompañado de su bebé, Aiuni, y al futbolista argentino Rodrigo De Paul, quien es el prometido de Tini. La artista reside actualmente en Miami junto a Mike y Kai.

Pero la fiesta en la terraza no fue el único festejo. Greeicy Yeliana Rendón Ceballos tuvo una celebración más temprano, junto a sus familiares. Así que la cumpleañera tuvo lo mejor de los dos mundos: la tranquilidad de la familia y el ruido de la fama con sus amigos más cercanos.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue la aparición del pequeño Kai. Aunque sus padres habían mantenido su rostro en reserva durante un tiempo para evitar exponerlo, en estas imágenes volvió a verse claramente. Mike y Greeicy se animaron a revelar la cara del niño solo durante este año. Para quienes no están al día con la cronología, Kai nació el 21 de abril del 2022 y ya tiene 4 años.

Honestamente, nos encanta ver que Greeicy se sienta tan plena y rodeada de gente que la quiere. El despliegue de estrellas en esa terraza estuvo nivel Dios y el detalle de Mike llegando con el niño en hombros fue el toque tierno del evento. Solo nos queda preguntarnos si el deseo que pidió es un nuevo álbum o quizás algún proyecto secreto con este grupo de amigos tan talentosos.