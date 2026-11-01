Silvestre Dangond y un vallenateo pesado llegan a Ciénaga de Oro

Espectáculos

Si hay alguien que sabe cómo armar una fiesta, es Silvestre Dangond. El artista se presentará el domingo 10 de enero de 2027 en la cancha de fútbol de Ciénaga de Oro, en Córdoba, como plato fuerte de las tradicionales corralejas del municipio.

Pero no vendrá solo para hacer el show. El concierto tendrá una mezcla de vallenato y música urbana con la participación de Óscar Gamarra, Churo Díaz y Twister El Rey. La idea es que cientos de seguidores se reúnan en una jornada de puro baile y entretenimiento.

Para los que ya quieren asegurar su puesto o buscan palcos, pueden llamar a los números 310 642 0822, 324 364 0152 y 301 444 9167. Si prefieren comprar presencialmente, la boletería está disponible en Ciénaga de Oro en Record Principal, El Ruby y Drogas La Economía Parque; en Cereté en Licores Icar; y en Montería a través de Personal Express.

Sinceramente, que junten vallenato con ritmo urbano en medio de unas corralejas suena al plan perfecto para cerrar enero con toda. ¿Quién se apunta a este desorden?