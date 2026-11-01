Poncho Kairuz se lanza al juego de las versiones con un EP que mezcla vallenato y baladas

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Poncho Kairuz acaba de soltar Versiones Vol. 1, un EP donde se atreve a experimentar con el vallenato y llevarlo a terrenos que no son los típicos del género. El proyecto, que salió el 30 de octubre de 2026 bajo el sello VIZUAL Music, cuenta con la compañía del acordeonero Arturo Aycardi y ya está disponible en todas las plataformas digitales. La idea aquí es clara: agarrar canciones que ya todos conocemos y que han marcado a varias generaciones en Latinoamérica para transformarlas en experiencias sonoras nuevas, pero manteniendo ese sentimiento que las hace especiales.

Poncho Kairuz es un artista colombiano que busca expandir los límites de su sonido. En este lanzamiento, el cantante decidió conectar la tradición vallenata con repertorios muy fuertes de la música en español, moviéndose entre las baladas románticas de hace algunas décadas y la influencia de la música mexicana.

Un viaje a los recuerdos y la nostalgia

Lo más bacano de este proyecto es que no salió de la nada, sino que tiene una carga emocional fuerte. Poncho contó que el EP nace de recuerdos de su infancia, específicamente de las canciones que su mamá ponía todo el tiempo en la casa. Esas melodías se quedaron grabadas en su memoria y ahora que es profesional, decidieron tomar un significado nuevo en su carrera.

De hecho, el tema principal del EP es “Evidencias”, una canción que representa uno de los momentos más íntimos de todo el lanzamiento debido a esa conexión personal. Pero la nostalgia no se queda ahí, porque el artista armó un medley donde une “Buen Perdedor”, de Franco De Vita, y “Tan Enamorados”, de Ricardo Montaner. Ambas canciones ahora tienen una identidad distinta gracias a los arreglos musicales de Poncho y al toque del acordeón de Arturo Aycardi.

Rompiendo la zona de confort y mirando hacia México

Para Poncho, este movimiento es un reto personal. El cantante confesó que el proyecto lo saca de su zona de confort porque su meta es que la gente pueda sentir la esencia del vallenato incluso en letras y sonidos que pertenecen a otros géneros. Según él, Versiones Vol. 1 es la prueba de que el vallenato es un género amplio y capaz de adaptar canciones de distintas culturas sin perder su alma.

En esa búsqueda de sonidos nuevos, la música mexicana juega un papel fundamental. Poncho mencionó que artistas como Julión Álvarez, Ana Gabriel y Carín León han sido referentes que influyeron en su sensibilidad musical. Este interés por las composiciones mexicanas no es solo un gusto sonoro, sino que también es una jugada estratégica para conectar su música con nuevas audiencias en México y Estados Unidos, aunque siempre manteniendo firmes las raíces colombianas que definen su estilo.

El sueño detrás del nombre y el tracklist

Incluso el nombre del EP tiene una historia curiosa que parece sacada de una película. Después de darle vueltas a varias opciones y no decidirse, Poncho encontró la palabra Versiones en un sueño. Al despertar, sintió que ese era el término exacto para resumir lo que quería transmitir: canciones que nacieron en otros géneros pero que son reinterpretadas desde la cultura musical que lo representa a él.

En total, Versiones Vol. 1 trae cinco canciones que buscan el equilibrio entre el romanticismo original y la riqueza de los instrumentos vallenatos. El listado incluye “Evidencias”, el “Medley (Buen Perdedor – Tan Enamorados)”, “Regalo de Dios”, “Necesito Encontrarte” y “Que Te Vaya Bien”.

Honestamente, pasar baladas románticas a vallenato es un camino arriesgado, pero si el sentimiento está ahí, puede ser un hit total. ¿Ustedes creen que el acordeón le queda bien a las canciones de Franco De Vita?