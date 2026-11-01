El "Lamine Yamal colombiano" se volvió viral vendiendo carne en el Cesar

Famosos

Imagínate estar organizando la nevera de la carnicería y que de repente te empiecen a preguntar por el clásico. Eso fue lo que le pasó a un joven empleado en Curumaní, Cesar, quien se volvió la sensación de las redes sociales después de que la cuenta de Instagram @Out Of Context Colombia publicara un video donde su parecido con Lamine Yamal, el jugador del Barcelona, es simplemente impresionante.

En el video, el hombre que graba llega al local con toda la actitud y empieza a bromear con el chico, preguntándole qué pasó en el partido del domingo 25 de octubre, donde el Barcelona perdió 2-1 contra el Real Madrid. Entre risas, el hombre que grababa bromeó con que el jugador había renunciado al Barça para venderse carne en el negocio llamado "El Cacique".

El joven, aunque se veía súper tímido por tanta atención, no pudo evitar reírse mientras seguía acomodando los cortes de carne y pollo. La cosa se puso tan intensa que algunos usuarios en redes sociales llegaron a pensar que el video era un truco de inteligencia artificial, pero la química y la recocha entre las personas confirmaron que el "doble" es real.

La comunidad no dejó pasar la oportunidad para tirar chistes y hasta etiquetaron al Lamine Yamal original. Algunos sugirieron que lo contrataran de doble para eventos, mientras otros bromeaban pidiéndole carne al nuevo Lamine.

Entre los comentarios, un usuario pidió que Yamal lo invitara a ver un partido.