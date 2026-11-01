Miguel Morales tira la casa por la ventana con ‘Es Leyenda’ para celebrar sus 40 años

Espectáculos

Miguel Morales lanzó el 16 de octubre de 2026 su nuevo álbum titulado ‘Es Leyenda’. Esta producción no es cualquier disco, sino que es el homenaje oficial a cuatro décadas de trayectoria artística del cantante, con una apuesta musical que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Para que entendamos el peso de este lanzamiento, estamos hablando de Miguel Morales ‘La Voz’, una figura clave en la historia del vallenato y alguien que ayudó a levantar una de las dinastías musicales más importantes del folclore. Lo más impresionante es que su camino no fue fácil; el artista pasó de ganarse la vida vendiendo pescado a lograr un reconocimiento que cruza fronteras nacionales e internacionales, demostrando que la perseverancia y la pasión por la música sí dan resultados.

Un despliegue de voces vallenatas

El álbum ‘Es Leyenda’ es básicamente un encuentro generacional donde Morales comparte el micrófono con destacadas figuras del vallenato. La lista de colaboradores es una locura: Iván Villazón, Daniel Calderón, Rafa Pérez, Alex Manga, Mono Zabaleta, Elder Dayán, Óscar Gamarra, Karen Lizarazo, Los K Morales, Nelson Velásquez, Samuel Morales, Silvio Brito y Hebert Vargas. Esta mezcla de estilos y voces busca conectar las distintas etapas del género en una sola producción.

En cuanto a las canciones, el disco cuenta con 14 temas en total. Entre los platos fuertes están ‘Mil Tragos Por Ti’, donde canta junto a Iván Villazón, y ‘Soy Leyenda’, una canción escrita por el propio Miguel Morales. También destacan ‘Lo Que Yo Siento’ con Samuel Morales, ‘El Amor No Se Ruega’ junto a Los K Morales y ‘La India’, en la que colabora con Silvio Brito. El resto del repertorio lo completan los temas ‘Lo mejor que me ha pasado’, ‘Dejar que me dejes nunca’, ‘No puedo amarte’, ‘Sí, como no’, ‘Te amaría’, ‘Sobrenatural’, ‘Me quema el frío’, ‘Cara de niña’ y ‘Sombra en el camino’.

El equipo detrás de las letras y la imagen

Para armar este rompecabezas musical, Morales se apoyó en composiciones de autores experimentados como Jorge Pérez Molina, Iván Calderón, Alberto “Tico” Mercado, Germán Carreño, Huber Hernández, Jhon Dovale, Josué Rodríguez, Edimer Torres, Enrique “Kike” Suárez y Daniel Celedón, además de sus propias letras.

Pero la fiesta no quedó solo en el audio. Como parte de esta celebración, el artista estrenó dos videoclips grabados en Barranquilla. Estas piezas audiovisuales fueron dirigidas y producidas por CIEM Producciones, para acompañar el lanzamiento del álbum.

Un camino de esfuerzo y sacrificio

El cantante se tomó un momento para reflexionar sobre lo que significan estos 40 años de carrera. Según sus propias palabras, este tiempo ha sido un camino de mucho esfuerzo, sacrificio y amor por su trabajo. Morales recordó que comenzó desde abajo y que hoy siente un orgullo inmenso por los logros alcanzados, agradeciendo a Dios y a su público por el acompañamiento constante durante estas cuatro décadas.

Con ‘Es Leyenda’, Miguel Morales no solo celebra su propia historia, sino que reconoce el papel fundamental de quienes lo escuchan, definiendo este álbum como una historia que también pertenece a su público.

¿Cuál de todas estas colaboraciones es la que más ganas tienen de escuchar?