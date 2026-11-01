Alina Lozano no se quedó callada y le tiró una pulla financiera a Jim Velásquez

Espectáculos

La guerra de versiones entre Alina Lozano y Jim Velásquez subió de tono. Después de que el creador de contenido publicara un video en YouTube para dar su perspectiva sobre la ruptura, soltó una bomba: su matrimonio nunca tuvo validez legal porque jamás firmaron un acta matrimonial. Según Velásquez, la boda fue solo un acto simbólico, asegurando que no hubo repartición de bienes ni herencias de por medio.

Como si esto no fuera suficiente, Lozano decidió responderle a su manera. La actriz apareció en redes sociales vestida de abogada, hablando en tercera persona para defender a su "apoderada". Según su versión, ella siempre quiso algo sencillo como la ceremonia inicial en Cartagena, pero fue Velásquez quien insistió en organizar una boda espectacular.

El negocio detrás de la fiesta

Aquí es donde la cosa se pone picante. Lozano no se guardó nada y lanzó una crítica directa al bolsillo de su ex, pidiéndole que confesara cuánto dinero ganó realmente con esa ceremonia. La actriz afirmó que ella recibió poco, mientras el influencer se llevó la mayor parte de las ganancias.

Para cerrar con broche de oro, Lozano le pidió que mostrara la escritura del primer apartamento que compró gracias a los fondos de esa boda. Para nosotras, que el drama pase de los sentimientos a las cuentas bancarias es el giro que no vimos venir, pero que definitivamente hace todo más interesante.

¿Buscando clics?

La actriz terminó cuestionando las intenciones de Velásquez al contar estas cosas ahora, sugiriendo que todo es una estrategia para ganar visualizaciones y monetizar el chisme. Con un toque de ironía, se preguntó si Velásquez salió a hablar ahora porque necesita monetizar.

Honestamente, pasar de la luna de miel a pelear por quién ganó más con la boda es el nivel de toxicidad que ya no sabemos dónde ubicar. ¿Ustedes creen que Jim se aprovechó del show o Alina está exagerando?