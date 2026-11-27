Espectáculos

Andrés Cepeda se prepara para las fiestas decembrinas y decidió retomar uno de los temas más emblemáticos de la temporada. El artista realizó a su manera una versión de ‘El año viejo’, la obra compuesta por el colombiano Crescencio Salcedo que, para muchos, define el espíritu de fin de año tanto en Colombia como en el resto de América Latina.

Esta canción se ha convertido en la banda sonora de miles de familias que se reúnen en la mesa para celebrar lo vivido, evocar recuerdos, agradecimientos, ausencias y la esperanza de nuevos comienzos. Cepeda decidió darle a este clásico una nueva dimensión sonora a través de su proyecto Andrés Cepeda Big Band, donde la interpretación emotiva del cantante se funde con la elegancia de los arreglos orquestales y la potencia de los metales. Esta versión honra la tradición mientras la acerca a nuevas generaciones, convirtiéndose en un puente entre la nostalgia y la celebración, y reviste la obra de Salcedo con un aire majestuoso sin perder su esencia popular.

Andrés Cepeda es un cantante y compositor colombiano que ha logrado vender más de 15 millones de copias de sus álbumes y se ha presentado en diversos países.

El camino del jazz al Caribe

Esta versión forma parte del proyecto Andrés Cepeda Big Band, la segunda entrega de un proyecto musical que busca explorar el jazz y las grandes orquestas. Cepeda explicó que este proyecto merece varios álbumes; mientras que el primero se enfocó en los boleros de la etapa del feeling, este segundo disco sigue un recorrido que nace en Estados Unidos con la llegada del jazz a principios del siglo XX y luego viaja hacia el Caribe, pasando por Cuba, Puerto Rico y Colombia. En este trayecto, la música se fusiona con la cultura local para dar vida a canciones icónicas y atemporales de la música latina.

Para lograr este resultado, el cantante bogotano regresó al formato que ya había cautivado previamente al público y a la crítica. Esta producción representa un reto artístico imponente, ya que cuenta con más de 30 músicos en escena y arreglos ambiciosos que aportan una gran riqueza sonora y diversos matices.

Grabaciones y lanzamientos

El álbum ‘Andrés Cepeda Big Band 2’ fue grabado en vivo durante una serie de doce conciertos realizados en junio de 2025, todos con entradas agotadas. El escenario elegido fue el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un lugar emblemático para el artista que ya ha sido sede de sus temporadas en Tablas y de otras propuestas musicales clave en su carrera. El trabajo final fue lanzado oficialmente en audio y video el 5 de agosto de 2026.

Esta nueva entrega presenta un repertorio distinto al del primer volumen, aquel álbum con el que Cepeda ganó el Latin Grammy a ‘Mejor Álbum Tropical Tradicional’ en 2019. El material está disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales, ofreciendo una experiencia visual y sonora que resalta la relación entre el jazz y la música latinoamericana. Además, para los melómanos y coleccionistas, existe un vinilo de colección en edición limitada que busca preservar la esencia discográfica de este trabajo.

Un año de récords y giras

El lanzamiento de este álbum llega después de un 2026 muy movido para Cepeda. El cantante realizó una exitosa gira internacional que recorrió América, Europa y Oceanía para promocionar su álbum Bogotá. Este trabajo fue nominado al Grammy en febrero de 2026 y también se llevó un Latin Grammy en la edición más reciente de los premios.

Otro de los hitos de este año fue su participación en el Festival Cordillera, donde marcó un récord al realizar cinco presentaciones e interpretar más de 60 canciones en diferentes formatos en solo dos días. Su agenda también incluyó presentaciones en México, Chile, Estados Unidos, Australia y Ecuador. El artista se prepara para visitar una visita a Perú en febrero de 2027.

En cuanto a la producción, Andrés Cepeda lanzó este álbum bajo su propio sello, Andrés Cepeda Música, la misma etiqueta con la que empezó su carrera y que hoy le permite mantener su independencia creativa. Para expandir el alcance de su música a audiencias globales, el cantautor cuenta con FM Entretenimiento como su aliado estratégico. El repertorio de este disco incluye temas como ‘Lamento Borincano’, ‘Sway (Quién Será)’, ‘Y Hoy Como Ayer’ con Benny Moré, ‘Pachito E’ché’, ‘El Merecumbé’, ‘Momposina’, ‘Las Pilanderas’ con Celia Cruz y ‘Rayito de Luna’ junto a Lila Downs.

¿Será que esta versión de ‘El año viejo’ se vuelve el nuevo hit obligatorio para los brindis de diciembre?