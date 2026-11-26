Espectáculos

Iván Villazón se prepara para soltar 'Por ti', su primer sencillo, el viernes 4 de diciembre. El tema llega como el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico y sale en simultáneo con el videoclip oficial. La canción fue escrita y producida por Rolando Ochoa, y según se sabe, trae una melodía pegajosa que promete ser el hit obligatorio para bailar en la temporada de Carnaval.

Pero la noticia no se queda ahí, porque el cantante ya confirmó que su nuevo álbum se llamará 'Una huella más' y aterrizará el 14 de enero de 2027. El disco vendrá cargado con 15 canciones y contará con las melodías de sus tres acordeoneros: Tuto López, Jerónimo Villazón y Jesús Ballestas ‘El Tigrillo’.

Sinceramente, que el 'Cantor de Cantores' saque música justo antes de las fiestas de fin de año es la jugada maestra para que nadie se quede sentado. ¿Será que este tema se vuelve la canción oficial de las fiestas?