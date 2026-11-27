Espectáculos

Rafa Manjarrez no es una simple copia de los grandes, sino que se ha posicionado como el heredero espiritual de Rafael Escalona. Desde La Jagua del Pilar, el último pueblo del sur de La Guajira, Manjarrez Mendoza ha mantenido viva la tradición de convertir la vida cotidiana, la nostalgia, la traición y la mujer en versos que el público siente como propios.

Este compositor se ha especializado en ser un narrador del folclor, capturando el pulso de las historias de pueblo. Sus letras navegan entre enamoramientos secretos, desengaños elegantes y la memoria de amigos que partieron temprano. En sus canciones también aparece el Mar Caribe y la tierra seca de su región, demostrando que el vallenato puede ser poético y romántico sin alejarse de sus raíces populares.

Un catálogo de éxitos y reconocimientos

La trayectoria de Manjarrez es masiva, superando las 300 canciones grabadas. Sus obras han sido interpretadas por los pesos pesados del género, incluyendo a Diomedes Díaz, Beto Zabaleta, Jorge Oñate, Rafael Orozco, Poncho Zuleta, Ivan Villazon, Silvio Brito, Silvestre Dangond e Ivo Diaz.

Entre sus temas más destacados se encuentran Señora, Benditos versos, Ausencia sentimental, Simulación, Mi presidio, Así no es ella, El dilema de mi vida, Yo tenía un amigo, Cien días de Bohemia y Desenlace. De hecho, Benditos versos y Ausencia sentimental tienen un peso cultural tan fuerte que fueron reconocidas como Himno Folclórico de La Guajira y como Himno del Festival de la Leyenda Vallenata.

En 2024, el 47.º Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata lo eligió como Compositor del Año. Este premio solo confirma que Manjarrez es una institución viva del género, siguiendo la estela de referentes como Leandro, Huertas, Gustavo, Marin y Maximo Movil.

Más allá de la composición

Pero Rafa Manjarrez no se quedó solo en la pluma. Entendió que el oficio del compositor requiere protección y respaldo gremial, por lo que ha asumido un rol activo en la defensa de sus colegas. Como presidente de SAYCO, ha trabajado por la protección de los derechos de los autores y compositores colombianos.

Su gestión ha llevado la defensa del gremio fuera de los escenarios y las parrandas. De hecho, aunque no es congresista, ha logrado gestar leyes para beneficiar al sector. Esta capacidad de gestión lo ha convertido en un relacionista público clave para el vallenato y el folclor en general, ya que sabe conectar tanto con los maestros veteranos como con los jóvenes que están empezando su carrera.

Su labor implica no solo escribir, sino saber explicar una canción, reivindicar la región y representar con orgullo a La Guajira, al Caribe y a Colombia.

El contexto de la pluma monumental

Para entender la magnitud de Rafa Manjarrez, hay que mirar hacia Rafael Escalona, quien fue un compositor y trovador colombiano que convirtió los caminos, las penas y las leyendas del Magdalena Grande en canciones. Escalona le dio al vallenato esa voz narrativa que parecía nacer directamente del pueblo.

Tras la partida de Escalona, el vallenato necesitaba otra pluma monumental que pudiera narrar el paisaje guajiro y las vivencias del campo con la misma maestría. Manjarrez ha llenado ese vacío, consolidándose como el segundo Rafael Escalona del vallenato, un poeta del amor que mantiene la esencia del relato costumbrista.