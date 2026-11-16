Thalía volvió a los escenarios, pero los conciertos propios siguen descartados

Espectáculos

Thalía volvió a pisar un escenario masivo en la Ciudad de México el 13 de noviembre, después de ocho años sin hacer conciertos propios. La cantante apareció como invitada de Karol G en el Estadio GNP Seguros ante 65 mil personas en la alcaldía Iztacalco. Juntas interpretaron fragmentos de sus éxitos "Piel morena", "Amor a la mexicana" y "¿A quién le importa?". Para la ocasión, la mexicana usó una réplica dorada del bustier de guitarras que ya había llevado en 1997.

Aunque el momento parecía un sueño, las redes sociales no perdonaron. Los videos del show dispararon cuestionamientos sobre una falta de coordinación rítmica y el uso de pistas de soporte vocal. Mientras unos dicen que fue la falta de entrenamiento vocal por no cantar en recintos grandes, otros defendieron que fueron fallas en los monitores de audio intrauditivos. Thalía solo agradeció públicamente a Karol G por el recibimiento del público, pero prefirió no meterse en el baile de las críticas sobre su desempeño.

El dolor detrás de los escenarios

La cantante convive con la enfermedad de Lyme, la cual contrajo a finales de 2007 por la picadura de una garrapata en una zona boscosa de Nueva York, justo en las últimas semanas de su primer embarazo. Esta condición bacteriana crónica hizo que los traslados largos y los ensayos diarios fueran imposibles.

En su libro "Cada día más fuerte", Thalía relató episodios de sudoraciones extremas, debilidad motriz e hipersensibilidad cutánea que le impidieron el roce con las sábanas o su propio cabello. En enero de 2020 declaró que se despierta cada día con un dolor que se extiende por todo su cuerpo. Incluso su media hermana, Laura Zapata, reveló en 2022 que hubo momentos en los que la cantante no podía ni levantarse de la cama por el dolor en las coyunturas.

Para alguien que debe cumplir jornadas de ensayo de seis horas y viajar constantemente, la bacteria Borrelia detonaba episodios de dolor muscular agudo y fatiga extrema. Por eso, el esfuerzo físico de una gira se volvió insostenible.

De la taquilla a los negocios millonarios

Si ya no vende boletos, ¿de dónde sale la plata? Thalía cambió el desgaste de los conciertos por un imperio financiero. Su fortuna se calcula en 60,000,000 de dólares gracias a empresas de cosméticos, perfumería y moda. De hecho, sus acuerdos de distribución generaron hasta 250,000,000 de dólares anuales en ventas minoristas en Estados Unidos, superando por mucho lo que ganaría en una taquilla.

Desde que se casó con el productor Tommy Mottola en el año 2000, la cantante se radicó en Connecticut y Florida con sus dos hijos, lo que facilitó este giro empresarial. Su marca personal se expandió a joyería, calzado y prendas de vestir vendidas en cadenas departamentales. En 2026 participó en la serie de televisión empresarial "The CEO Club". Además, monetiza sus redes sociales con pautas publicitarias que le dejan cientos de miles de dólares al año y cobra regalías de su catálogo musical sin tener que empacar maletas.

Un historial de ausencias

Este retiro no es la primera vez que Thalía desaparece. Su último concierto en solitario en la capital fue el 18 de octubre de 2016 en el Auditorio Nacional, donde cerró la "Latina Love Tour" ante 10 mil personas con un show de dos horas y 30 canciones, compartiendo escenario con Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol para cantar temas de Timbiriche.

Antes de eso, ya había tenido un receso de nueve años entre el "High Voltage Tour" de 2004 y el "Viva! Tour" de abril de 2013, que también fue en el Auditorio Nacional. En sus más de tres décadas como solista, solo registró siete giras formales y la mayoría tuvo menos de 15 fechas. Con los negocios marchando y la familia en Estados Unidos, un regreso formal a los escenarios parece totalmente descartado.