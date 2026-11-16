Los videos que mandan en YouTube Colombia este 14 de noviembre

Espectáculos

Si no saben qué poner en el reproductor, mejor miren el chart de YouTube. El sábado 14 de noviembre quedó así la lista de los videos musicales más populares en Colombia y la lista incluye música urbana y popular.

WINDOW SHOPPER

Blessd se quedó con el primer puesto. El artista y su canal dominan la cima de las tendencias con este tema.

PIRLO 420 Jaime El King - En Mi Cuadra (Video Oficial)

En la segunda posición aparece Pirlo 420 con este video oficial.

POLI Y BITCHES

Jaime El King y THE FAVORITES se metieron en el top tres con esta canción.

Bella, bonita y contentosa - Luis Alfonso x Los Dotores De La Carranga | Video Oficial

Luis Alfonso aparece en el cuarto lugar con esta colaboración con Los Dotores De La Carranga.

W Sound 11 “ÚLTIMAMENTE” - De La Rose, Westcol, Ovy On The Drums

El canal W Sound se posiciona en el quinto lugar con esta producción donde participan De La Rose, Westcol y Ovy On The Drums.

SORNERO

Blessd vuelve a aparecer en la lista, esta vez en la sexta posición, con otro de sus videos.

Daddy Yankee en vivo Premio Latin GRAMMY 2026

Daddy Yankee aparece en el séptimo puesto con el video 'Daddy Yankee en vivo Premio Latin GRAMMY 2026'.

Cartier Remix

El Americano 4KT y Lil Naay se quedan con el octavo lugar con este remix.

Lento

1cewayz, THE FAVORITES y Køddy G se posicionan en la novena casilla con este tema.

PARADIXE (REMIX)

Cerrando la lista de los diez más populares, llega este remix donde se unen Feid, El Americano 4KT, Omar Courtz y Pirlo.

Para los que no saben de dónde salió todo esto, YouTube nació en febrero de 2005. Tres ex empleados de Paypal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, decidieron crearla después de que se les complicara compartir unos videos de una fiesta. El dominio se activó el 14 de febrero de 2005 y el 23 de abril cargaron el primer video llamado “Me at the Zoo”.

La cosa creció rapidísimo. Nike fue una de las primeras marcas en ver el potencial al subir una publicidad con Ronaldinho. Para diciembre de 2005, las visitas pasaron de 50 millones a 250 millones al día, impulsadas por el clip de Lazy Sunday de Saturday Night Live. En 2006, Google terminó comprando el sitio por 1650 millones de dólares, época en la que se veían 100 millones de videos al día y se subían 65 mil clips diariamente. También fue cuando empezaron los acuerdos con las disqueras para los videos musicales.

YouTube cambió la forma de consumir contenido y hasta la revista Time lo nombró “Invento del Año” en noviembre de 2006. Pero no todo ha sido color de rosa. La plataforma ha tenido líos por alojar peleas escolares, bullying, terrorismo, narcotráfico y contenido íntimo o delitos como asesinatos. En Estados Unidos, el tema de los tiroteos escolares ha sido crítico, como cuando Cho Seung-Hui subió un discurso antes de la masacre de Virginia Tech. Más recientemente, con la pandemia del coronavirus, surgió la preocupación por cómo monetizan contenido engañoso y riesgoso.

Aun así, la plataforma ha sido el trampolín de mucha gente. El ejemplo más claro es Susan Boyle, que pasó de ser una desconocida a una estrella viral y aclamada después de que el extracto de su participación en Britain’s Got Talent llegara a YouTube.

Actualmente, la plataforma está en al menos 104 países y 80 idiomas. Es el segundo sitio más popular del mundo, solo superado por Google, con 500 horas de contenido subidas cada minuto y ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares por trimestre. Los usuarios ven unos 5 mil millones de videos al día, por eso en 2018 lanzaron los charts para que no nos perdiéramos entre tanta novedad.