Sandra Barrios se lleva el premio al inmobiliario del año y deja atrás el drama

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Sandra Barrios se puso la corona de empresaria y dejó claro que su vida no gira en torno a las polémicas del pasado. En un video que se volvió viral, se ve a la contadora pública recibiendo el reconocimiento como inmobiliario del año, por su labor como empresaria en el sector inmobiliario en Santander. Según contó, hace más de 25 años llegó como asesora a ese sector.

La emoción le ganó en el discurso. "Perdón, estoy un poco nerviosa, muy feliz", soltó Barrios mientras subía al atril entre aplausos. Tras su mediática separación del cantante Jessi Uribe, Barrios se enfocó en reconstruir su vida y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

Lo más tierno del momento fue cuando mencionó a sus cuatro hijos, fruto de esa relación, asegurando que ellos son su motor y su mayor inspiración. Aunque en las imágenes no aparece la menor que la acompañaba, Sandra contó que estaba acompañada por una de sus hijas, lo que hizo que el momento fuera mucho más especial. Además, aprovechó para agradecer a Dios y a su equipo de trabajo por el apoyo.

Para cerrar con broche de oro, la empresaria lanzó una reflexión sobre el éxito, afirmando que este no se mide por los triunfos o los reconocimientos, sino por la huella que uno deja en el camino.

En redes sociales la gente no perdió tiempo en llenarla de elogios. Los usuarios la calificaron como una mujer valiente, inteligente y guerrera, celebrando que se levantó con la frente en alto. La verdad, es refrescante ver que alguien salga del ojo del huracán de la farándula para brillar por cuenta propia. ¿Quién dijo que no se puede empezar de cero y ganar?