El Flaco Solórzano se indignó por el precio de un taxi en El Dorado: '¡Garosos!'

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El actor El Flaco Solórzano llegó al aeropuerto El Dorado en Bogotá y se encontró con una sorpresa nada agradable: unos taxistas pretendían cobrarle 45.000 pesos por llevarlo hasta el Puente Aéreo. El artista, que no se guardó nada, grabó un video para expresar su inconformidad por el precio de un recorrido que dura apenas unos 10 minutos.

Según Solórzano, el costo real del servicio debería basarse en el taxímetro más el recargo de 8.000 pesos establecido para los traslados desde el aeropuerto. Con esos cálculos, el actor estimó que la carrera debería costar aproximadamente 16.000 pesos y que, en cualquier caso, no debería superar los 20.000 pesos.

En su denuncia, el actor admitió que entiende que los conductores pasan varias horas esperando pasajeros en la terminal aérea, pero dejó claro que eso no es excusa para cobrar por fuera de las tarifas autorizadas. "Comprendo que el taxista demora mucho tiempo para una carrera y tiene que cobrar un poco más de dinero, pero nosotros también somos usuarios y necesitamos que sigan la ley", afirmó en el video.

Solórzano fue enfático al cuestionar que el tiempo de espera de los conductores recaiga sobre el bolsillo del pasajero. Para él, la regla es simple: taxímetro y el recargo legal, sin más vueltas. El artista cerró su reclamo pidiendo a los conductores que trabajan en El Dorado que respeten las normas de cobro.