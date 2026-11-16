Disetti Music se pone las pilas y empieza a mandar en los charts

Espectáculos

La industria musical colombiana no para de sonar fuerte y ahora es el turno de las productoras. Disetti Music, la compañía que Steven Palacio fundó en Cali en 2014, está dando resultados positivos con sus artistas, quienes ya se están posicionando en las clasificaciones de Spotify, YouTube Music y el Billboard Colombia Hot 100.

El ejemplo más bravo es el de KØDDY-G con su tema «Peli de Terror». La canción se coronó en el primer lugar de Spotify en Colombia, República Dominicana y Nicaragua, y alcanzó el puesto número tres del Billboard Colombia Hot 100. Además, lideró YouTube Music en Colombia y Ecuador, sumando 52 millones de visualizaciones en YouTube y más de 35,6 millones de reproducciones en Spotify.

Pero no es el único éxito. Disetti Music también ha logrado presencia con ‘Muñequitas’, de Mr. Plata y El Americano 4KT. La compañía cuenta entre sus artistas con talentos como Conjunto Chaney, Amílcar Boscán, Roberto Lugo, Viti Ruiz y Hansel Camacho.

En los últimos dos años, los números de consumo digital han estado volando. La productora generó más de 143.801 millones de reproducciones en plataformas digitales y 19.400 millones de visualizaciones en YouTube.

Su catálogo histórico reúne 97.954 canciones repartidas en 37.011 lanzamientos. El catálogo registra aproximadamente 18.160 vinculaciones directas e indirectas entre artistas, sellos discográficos, productores y otros titulares de derechos.

¿Cuál de estos artistas creen que sea la próxima gran apuesta de la compañía?