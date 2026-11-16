La Nevera Sesiones vuelve a Bogotá con música en vivo y artistas invitados

Espectáculos

La música y la cultura en Bogotá se siguen moviendo con propuestas que buscan llegar a todo el mundo. Una de las iniciativas que más llama la atención es ‘La Nevera Sesiones’, un programa que Canal Capital presenta en su segunda temporada. La idea es que los habitantes de la capital puedan disfrutar de una variedad gigante de géneros musicales y conocer a diversos artistas.

Este ciclo no es solo música, sino que está pensado como una experiencia audiovisual completa. El formato incluye conciertos en vivo y entrevistas con los invitados, todo transmitido en directo desde algunas de las zonas y localidades más representativas de Bogotá. El objetivo es que la música se ligue con el entorno y que cada escenario se convierta en un espacio de encuentro con un significado renovado.

El equipo y el propósito

Andrés Salazar es el encargado de la dirección y la presentación de ‘La Nevera Sesiones’. A través de su liderazgo, el programa busca que la ciudadanía se acerque a múltiples actividades que no solo son musicales, sino también recreativas, deportivas y culturales dentro de la ciudad.

Según Canal Capital, esta segunda entrega tiene la misión de reforzar la descentralización de la oferta musical. En lugar de concentrar todo en un solo lugar, el proyecto lleva la música directamente a diferentes puntos de Bogotá, fortaleciendo así el vínculo entre los artistas, las comunidades y la ciudad misma.

Los artistas invitados

La temporada se caracteriza por mezclar figuras ya reconocidas con bandas que están emergiendo en el panorama musical local. Esto permite que la audiencia explore distintos estilos y se acerque a la diversidad artística que tiene Bogotá.

Entre los invitados confirmados para esta temporada están Andrés Cepeda, La 33 Orquesta, Lunalé, La Piraña, Víctimas de Vértigo, Zuco OMG, Opa y Lady Arias. Con este grupo de músicos y agrupaciones, el programa busca reflejar la riqueza musical de la capital.

Agenda y horarios en la ciudad

El ciclo de conciertos recorre varios puntos estratégicos. El primer concierto de la agenda estaba programado para el viernes 13 de noviembre en CEFE Fontanar. El siguiente concierto está programado para mañana, martes 17 de noviembre, en el Bronx Distrito Creativo. Luego, el miércoles 18 de noviembre, la cita es en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el cierre de esta agenda será el viernes 20 de noviembre en CEFE Cometas.

Para que más gente pueda asistir, los eventos se realizan en doble horario: uno a las 11:00 de la mañana y otro a las 4:30 de la tarde. Esto le da la oportunidad al público de elegir el momento del día que mejor le quede para ir.

Cómo seguir las transmisiones

Quienes no puedan ir presencialmente a los escenarios tienen la opción de seguir todo en vivo. Las emisiones se pueden ver a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) o conectándose a la señal en vivo que está disponible en la página web oficial de Canal Capital.

¿Cuál de estos artistas es su favorito para ver en vivo por la ciudad?