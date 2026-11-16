Yuri Vargas abrió el corazón sobre su relación de más de 10 años y sus ganas de ser mamá

Espectáculos

Yuri Vargas está en un momento muy movido de su carrera profesional. La actriz tiene ahora el papel protagónico en la producción ‘En Qué Lío Me Metí’, donde le toca dar vida a Soraya Montaño, una fisioterapeuta. Para lograr que el personaje se sintiera real, Yuri no se quedó solo en el guion, sino que se metió de lleno en el mundo de la fisioterapia para entender cómo trabajan estos profesionales en la vida real.

En una entrevista con el programa ‘La Red’, la actriz reveló que su preparación fue bastante intensa y curiosa. Antes de que empezaran las grabaciones, decidió citar a varias mujeres para hacerse masajes, sumando un total de cerca de 30 sesiones. Lo más interesante es que no les decía a estas mujeres que estaba preparando un personaje, sino que simplemente asistía a las citas para observar y absorber todo. Gracias a esto, pudo encontrar a alguien cuya forma de hablar y expresarse terminó siendo la inspiración definitiva para construir a Soraya.

El reto de actuar con los grandes

Además de la parte técnica de la fisioterapia, Yuri confesó que compartir escenas con actores que tienen una trayectoria mucho más amplia fue un aprendizaje enorme. Para ella, el verdadero desafío no fue solo actuar, sino aprender a confiar en su propio trabajo y en su capacidad profesional mientras creaba junto a sus compañeros.

La actriz fue muy clara al decir que no sentía que tuviera que "darle la talla a nadie". Para Yuri, el secreto estuvo en confiar en lo que estaba haciendo y enfocarse en la creación conjunta con el resto del elenco, sin dejar que la experiencia de los demás la intimidara.

El apoyo fundamental de Jim Muñoz

Fuera de los sets de grabación, Yuri Vargas compartió detalles muy íntimos sobre su vida sentimental. Lleva más de 10 años de relación con Jim Muñoz, a quien describe como un apoyo fundamental y la persona que le brinda estabilidad. Según la actriz, con el paso de los años ha aprendido a valorar mucho más ese acompañamiento, especialmente cuando las jornadas de trabajo se vuelven agotadoras y exigentes.

Para Yuri, su vida con Jim es el "sostén de la casa" y tener ese sostén es fundamental para ella.

¿Quiere ser mamá?

La pregunta que muchos se hacían es si la actriz quiere ser mamá, y Yuri confirmó que es un tema que ya ha conversado seriamente con su pareja. Aunque admitió que sus compromisos laborales actuales son fuertes y que es necesario encontrar los momentos adecuados para hacer una pausa, dejó claro que sí existen planes para el futuro.

La actriz explicó que, si bien hay mucho trabajo, la idea es poder llevar esos planes a cabalidad cuando sea el momento de parar. Así que ya sabemos que conformar una familia es parte de las conversaciones y los proyectos que ella y Jim Muñoz mantienen actualmente.

Sinceramente, nos encanta que Yuri se tome tan en serio sus personajes (¡30 masajes es nivel experto!) y que tenga esa estabilidad con Jim.