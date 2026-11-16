Andrea Valdiri responde a los que dicen que 'robó' la victoria en Stream Fighters

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Andrea Valdiri se cansó de los comentarios negativos en redes sociales después de ganar su combate contra La Divaza en Stream Fighters 5. Mientras ella celebra el triunfo, algunos seguidores del creador de contenido venezolano empezaron a decir que el resultado no fue justo, y la influencer decidió responder con un video para defender su victoria.

Valdiri dejó claro que no le robó el título a nadie y que su triunfo es fruto de meses de preparación y disciplina. Según ella, mucha de la polémica viene del desconocimiento de las reglas técnicas del boxeo, ya que el deporte no se trata simplemente de "dar puños a la loca", sino que requiere inteligencia y técnica. Incluso explicó que en un combate existen faltas, como golpear en la espalda o la nuca, o sujetar y cargar al rival.

La creadora de contenido también pidió que las críticas, especialmente las provenientes de usuarios venezolanos, no se conviertan en ataques personales. Agradeció a quienes la apoyaron y destacó que se sintió feliz de enfrentar a un hombre sin usar casco. Sobre su oponente, aseguró que Pedro fue un rival "muy chévere" y que la experiencia durante el enfrentamiento fue buena.

Para cerrar el drama, Valdiri aclaró que con La Divaza todo terminó en buenos términos y que entre ellos hay "paz y amor". De hecho, mencionó que existe la posibilidad de que se vuelvan a encontrar en Barranquilla durante el Carnaval de 2027.

Seamos honestos: la gente en redes sociales siempre encuentra un culpable cuando su ídolo pierde, pero Valdiri tiene razón en que el boxeo tiene reglas y no es una pelea callejera. ¿Será que ahora los fans se ponen a estudiar el reglamento antes de armar el escándalo?