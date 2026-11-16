Se viene la gran final del CNB: quiénes coronan a la nueva reina y el tributo a Totó La Momposina

Espectáculos

Mañana 16 de noviembre es la gran cita. El Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay abre sus puertas a partir de las 8:00 de la noche para la final del Concurso Nacional de Belleza. Bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’, las candidatas se juegan la corona demostrando no solo pasarela y carisma, sino también talento y conocimiento.

El jurado calificador está conformado por cuatro exreinas de distintas épocas de estos 92 años del certamen. Mientras tanto, María Antonia Mosquera Carvajal, la actual Señorita Colombia 2025 y representante del Valle del Cauca, se prepara para entregar la corona y cerrar su ciclo como soberana.

Para que nada falle en el escenario, la conducción estará en manos de dos mujeres que saben exactamente de qué trata este mundo: Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015, y Carolina Cruz, Virreina Nacional 1999. ¡Dúo dinámico confirmado!

Pero ojo, que el evento no es solo vestidos largos y coronas. Uno de los momentos más fuertes será el homenaje a Totó La Momposina, la leyenda del folclor colombiano. El show contará con sus músicos originales y sus hijos, Marco Vinicio y Angélica María Oyaga Bazanta, manteniendo vivo ese legado ancestral del Caribe.

Para darle más sabor al tributo, se suman voces muy diversas que representan distintas regiones: la pastusa María Fuell, la ibaguereña Juliana Valdiri y las hijas del Carito, Córdoba: Martina La Peligrosa y Adriana Lucía. Va a ser un choque de generaciones y ritmos que promete dejar el ambiente en lo más alto.

Sinceramente, el despliegue musical suena más interesante que la pasarela misma. ¿Ustedes ya tienen su candidata favorita o creen que el jurado nos va a sorprender?