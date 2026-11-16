Emiro Navarro noqueó a Valentino Lázaro en Stream Fighters 5 y Robert Farah elogió su fortaleza mental

Espectáculos

Emiro Navarro se coronó campeón en Stream Fighters 5 el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El creador de contenido logró la victoria tras noquear a Valentino Lázaro antes de que terminara el segundo asalto. El combate tuvo un momento de tensión cuando se detuvo inicialmente para revisar la nariz de Valentino, pero finalmente el juez decidió terminar la pelea, otorgándole el triunfo a Navarro.

Desde el ring, Navarro dedicó su victoria a Dios y aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo y al público que llenó el recinto. Su triunfo fue uno de los puntos más altos de una cartelera que sumó diez enfrentamientos, incluyendo peleas individuales, combates por parejas y una exhibición de robots humanoides donde participaron Westcol y Blessd.

Robert Farah, extenista profesional colombiano, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje emotivo a Navarro. El deportista destacó que "lo que te propones, lo logras" y reconoció que Emiro entrenó varios meses y llevó su cadera al límite. Para Farah, la clave del éxito fue la fortaleza mental y la resiliencia, y dijo que siempre admirará esa lucha por un objetivo con un proceso.

Navarro respondió con cariño al mensaje de Farah, agradeciéndole por acompañarlo y apoyarlo durante ese día. Posteriormente, el campeón compartió en Instagram un carrete de fotos luciendo su cinturón y escribió: "¡LO LOGRAMOS! SOY UN GANADOR. Dios escribió esta victoria antes de que yo me subiera al ring". En el mismo post, aprovechó para agradecer a sus patrocinadores oficiales.

Reacciones del entretenimiento

La victoria de Emiro no pasó desapercibida para otras figuras públicas. Valentina Ferrer dejó un comentario con humor preguntándose "¿quién es ese hombre?" y asegurando que el boxeo le queda "hot", un mensaje que terminó acumulando más de 17.000 likes. El actor venezolano Luciano D’Alessandro también se sumó a las felicitaciones.

El susto médico detrás del ring

Llegar al nocaut no fue un camino sencillo, pues Navarro pasó semanas de angustia por un problema de salud. El 4 de noviembre, el creador de contenido alertó a sus seguidores informando que, a pesar de sentirse en uno de sus mejores momentos físicos, surgió una situación médica descubierta gracias a la exigencia de los entrenamientos. Poco después compartió una imagen donde aparecía recostado junto a un equipo de resonancia magnética y pidió oraciones.

Este silencio sobre el diagnóstico exacto generó especulaciones masivas en redes sociales, donde algunos usuarios llegaron a pensar que se trataba de un tumor cerebral. Sin embargo, el 10 de noviembre, Navarro intentó calmar los ánimos a través de su canal de WhatsApp, enviando un video retomando los entrenamientos en el gimnasio y aclarando que el problema era un tema físico y que no estaba relacionado con ninguna enfermedad.

La verdad sobre su estado de salud

El viernes 13 de noviembre, durante el pesaje oficial del evento, Navarro salió al paso de los rumores. Navarro desmintió los rumores sobre un tumor en la cabeza y aseguró que se encontraba muy bien de salud. Explicó que todo se trató de un tema completamente físico provocado por el choque que sufrió su cuerpo al enfrentar una preparación deportiva de alta exigencia sin tener antecedentes previos en el deporte.

Emiro confesó que nunca en su vida había levantado una pesa y que jamás había sido deportista, por lo que este proceso fue su primer acercamiento al deporte. Según sus palabras, sintió que su cuerpo le pasó factura en un momento dado porque quiso excederse en la preparación. Al final, esa superación física se tradujo en la victoria que celebró el sábado en Bogotá.