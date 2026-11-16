Catalina Vargas y José Miguel Polanco esperan un nuevo bebé

Espectáculos

Catalina Vargas, presentadora del noticiero de Caracol Televisión, anunció que volverá a ser mamá. Junto a su esposo, José Miguel Polanco Ortiz, compartió en Instagram que se sienten felices y preparados para recibir a un nuevo integrante en su familia. El anuncio llegó acompañado de un mensaje cargado de emoción: “Dios ha mostrado su favor… Un nuevo capítulo llamado: VIDA. ¡Bienvenid@ a casa!”.

El anuncio no fue cualquier cosa, sino que se registró en un video donde se ve que la pareja recibió la noticia mientras estaban de vacaciones en la playa. En las imágenes mostraron el resultado de la prueba de embarazo y, al momento de darle la noticia a su hijo, el pequeño no pudo contener las lágrimas de felicidad. Según lo compartido en el video, el bebé nacería en mayo de 2027. El post se llenó de comentarios y felicitaciones de amigos y colegas que les enviaron sus mejores deseos.

El vínculo profesional de la pareja

Catalina es presentadora de uno de los noticieros colombianos que se emiten por Caracol Televisión. Por su parte, José Miguel Polanco Ortiz también tiene un camino recorrido en el canal. El comunicador social trabajó en Caracol Televisión entre noviembre de 2017 y junio de 2024, tiempo en el cual hizo parte del noticiero y de Blu Radio. Allí se desempeñó primero como periodista político y más tarde como presentador de noticias.

Después de cerrar su ciclo en el canal, Polanco continuó su carrera profesional en otras entidades y empresas. Trabajó como asesor de comunicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Concejo de Bogotá y Cheaf.

De compañeras de escritorio a esposos

La historia de amor entre los dos tiene sus matices. En septiembre de 2025, Catalina contó en el programa ‘La Red’ que, después de convertirse en mamá la primera vez, estaba totalmente negada a buscar una nueva pareja. Su prioridad absoluta era su hijo y sentía que ya había cerrado la puerta al amor. De hecho, aseguró que ese capítulo de su vida ya estaba cerrado.

Cuando empezó a trabajar en el noticiero, su único foco era su bebé. Sin embargo, un compañero empezó a acercarse para intentar conquistarla. Aunque al principio ella no quería darle ninguna oportunidad, las cosas fueron cambiando con el tiempo. Catalina recordó que realmente no le gustaba nadie y que, cuando la invitaban a salir, siempre sacaba cualquier excusa, hasta que "apareció Cupido en pandemia".

El destino hizo que Catalina compartiera puesto de trabajo con José Miguel y, así, se convirtieron en muy buenos amigos. No obstante, ella empezó a notar detalles que llamaron su atención, como unas chocolatinas que aparecían misteriosamente en su escritorio. Aunque al principio no entendía qué pasaba, luego él le manifestó su interés. A pesar de que ella le dejó claro que no estaba buscando una relación, la amistad terminó convirtiéndose en amor. Finalmente, la pareja llegó al altar en 2022 y ahora se preparan para recibir a su segundo hijo.