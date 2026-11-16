Mariah Carey preocupa a sus fans con un video en Brasil

Espectáculos

Un video que se volvió viral en redes sociales dejó a más de uno con el corazón en la mano. En las imágenes, Mariah Carey aparece saludando a sus seguidores en Brasil, pero lo que llamó la atención no fue el saludo, sino su forma de moverse. La cantante de 57 años se veía caminando con una rigidez evidente y necesitó que una asistente la sujetara del brazo para poder cruzar la calle y acercarse a la gente.

Para el momento, Mariah llevaba un look coordinado: un vestido entallado verde claro, botas del mismo color que llegaban hasta la rodilla y unos lentes de sol oscuros y grandes. Aunque la imagen buscaba ser glamurosa, los fans no pudieron evitar notar que algo no cuadraba en su desplazamiento.

El debate en las redes sociales

Muchos espectadores se fijaron especialmente en esto cuando subió al escenario en los premios VMA de este año. El interrogante general es el mismo: ¿qué está pasando con su movilidad y su visión?

Los comentarios en el video compartido por @betorivero no se guardaron nada. Un fan cuestionó directamente por qué siempre necesita que la tomen de la mano, mientras que otro se preguntaba si estaba bien. Otros dejaron comentarios sobre su forma de caminar.

Salud mental y física

Es importante aclarar que Mariah no ha revelado públicamente ningún problema de salud física actual. Sin embargo, sí ha sido muy abierta sobre sus batallas mentales. En 2018, la cantante contó que le diagnosticaron trastorno bipolar II después de pasar por una crisis nerviosa que terminó con ella en el hospital. Desde aquel entonces, ha manejado la situación con terapia regular y medicamentos.

Aunque el diagnóstico de salud mental está claro, el silencio sobre su estado físico es lo que tiene a los fans haciendo teorías.

El regreso de la Navidad en Sudamérica

Todo este drama ocurre mientras Mariah está en Brasil para su gira navideña, llamada "Mariah Carey's Christmas Time". Estos shows son súper importantes porque representan sus primeras presentaciones de esta temporada en Sudamérica. Tiene dos fechas clave: mañana 17 de noviembre en São Paulo y el 21 de noviembre en Río de Janeiro.

No es casualidad que la expectativa sea tan alta. A Mariah la llaman la "Reina de la Navidad" y no es por gratis. Todo empezó con su álbum "Merry Christmas" de 1994, que ya ha vendido más de 50 millones de copias. El fenómeno llegó a su tope en 2019, cuando "All I Want for Christmas Is You" alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100, un puesto que recupera religiosamente cada año. Además, esa canción fue la primera navideña en pasar los 2000 millones de reproducciones en Spotify.

La tradición del "It's time"

Para cerrar el ciclo festivo, Mariah tiene su ritual anual con el video de "It's time", una tradición que mantiene desde 2019 para dar la bienvenida a la temporada navideña. Este año, el video salió justo antes de la medianoche del 1 de noviembre.

En la grabación, se ve a Mariah actuando en un club de Nueva York la noche de Halloween, usando un atuendo atrevido mientras suena "Hermit", una canción de rock alternativo. Pero apenas el reloj marcó la medianoche, ocurrió el cambio dramático: pasó a su ropa navideña y soltó toda la potencia de su voz con "All I Want for Christmas Is You".