Andy llega a Colombia para revivir la nostalgia de Andy & Lucas

Famosos

Saquen los pañuelos y preparen la garganta porque Andy llega a Colombia en noviembre para sacudirnos la nostalgia. El artista español trae el 'Deseo Tour' 2026-27, un espectáculo donde se va a encargar de repasar los temazos que construyó junto a Lucas, pero sin dejar de lado que ahora está volando solo.

La cita ya tiene fechas y lugares confirmados: el 18 de noviembre se toma el 440 Music Hall en Bogotá y el 20 de noviembre aterriza en The Church Club de Medellín. Es el momento perfecto para quienes crecieron escuchando al dúo y quieren reencontrarse con esas canciones que quedaron marcadas en su memoria musical.

Lo bacano de este show es que no será solo un viaje al pasado. Andy quiere aprovechar el espacio para presentar las canciones de su primer proyecto como solista, buscando que su identidad musical actual tenga el mismo protagonismo que los éxitos que lo dieron a conocer en la escena pop española.

Para ponerle más sabor a la noche, el concierto contará con la participación de Nolasco, un cantautor sevillano con quien Andy ha grabado canciones que ambos interpretarán durante la noche, y que lo acompañará en el escenario interpretando algunos temas juntos.

Al final, la propuesta es un cruce entre lo que fue y lo que es ahora. Vamos a tener el eje central en ese repertorio que hizo famoso a Andy & Lucas, pero con la curiosidad de ver hacia dónde va su carrera ahora que desarrolla su proyecto por su cuenta.

¿Quién más tiene ganas de cantar a todo pulmón esos clásicos que no pasan de moda?