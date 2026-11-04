El emotivo homenaje de la hija de Yeison Jiménez en el Día de Muertos

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Camila Jiménez, la hija mayor del cantante Yeison Jiménez, se tomó el 2 de noviembre para rendirle un homenaje a su padre con motivo del Día de Muertos. A través de sus redes, la joven compartió imágenes de un altar que armó su familia y un mensaje donde recordó el último abrazo que se dieron en la finca.

"Te amo con todo mi corazón, papá. Hoy, en este Día de Muertos, te recuerdo más que nunca. Parece que fue ayer cuando estabas aquí y nos dimos ese último abrazo en la finca, y aunque el tiempo pase, tu ausencia sigue doliendo", escribió Camila. La joven confesó que daría lo que fuera por volver a verlo, abrazarlo y decirle cuánto lo ama.

Este gesto llega cuando están por cumplirse diez meses de la muerte del intérprete de música popular, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. En las fotos del altar se ven flores de cempasúchil, luces y una foto de Yeison con sus accesorios inseparables: el sombrero y las gafas oscuras.

Un recuerdo creado por los fans y un último adiós

Además del altar, Camila compartió un video hecho por seguidores del artista usando inteligencia artificial. La animación, inspirada en la película Coco de Disney, muestra a Yeison Jiménez en el mundo de los muertos preparándose para cruzar al de los vivos. Los fanáticos aprovecharon la producción para destacar que el cantante era sencillo, cercano y tenía un gran sentido del humor.

La joven también mostró imágenes de su visita al Cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. El mausoleo es todo un tributo: tiene una escultura dorada del rostro del artista, un sombrero, gafas, una cadena y referencias a temas como 'Aventurero', 'Vete' y 'Ni tengo ni necesito'. En la lápida quedó grabada la frase "Con el corazón", que marcó gran parte de su carrera.

Aunque no era su hija biológica, Yeison Jiménez la crió desde que ella tenía dos años, cuando empezó su relación con Sonia Restrepo, la mamá de la joven. El cantante asumió el rol de padre y creó un vínculo tan fuerte que Camila sigue honrando en sus publicaciones.