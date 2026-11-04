Cypress Hill, Granuja y Tres Coronas se toman Bogotá en el All Stars Arena

Famosos

Bogotá se prepara para el All Stars Arena 2026 mañana 5 de noviembre. El evento, que se llevará a cabo en el Corazón de Bogotá Arena (el lugar que antes conocíamos como Movistar Arena), promete ser una fiesta masiva para la cultura del rap en la capital.

El plato fuerte es Cypress Hill, el grupo de hip hop latino que ya se siente como un local después de venir varias veces a la ciudad, incluyendo su paso por el Festival Cordillera 2023. La banda vuelve a Bogotá buscando que este encuentro se vuelva una tradición, recordando que el año pasado compartieron escenario con Alcolirykoz y Oblivions Mighty Trash.

En el lado nacional, el rap colombiano estará representado por Tres Coronas, pioneros del género, quienes prometen soltar clásicos como 'Falsedades' y 'Envidias'. También llega Granuja, poniendo el sello del rap antioqueño con temas como 'De pe a pa', 'quién pidió pollo' y 'punto rojo'.

Pero la cosa no empieza directamente con los conciertos. Antes de que los artistas principales salgan al escenario, habrá una exhibición de Asimétrico Freestyle. Esta liga bogotana, que ya ha abierto eventos como la Final Nacional de Red Bull 2025 y el show de Paulo Londra, presentará a MC Mat (de Soacha), Yosi y JM Serna (de Bogotá) y a Juan DT (de Antioquia).

Para los que no tengan su boleta, las entradas siguen disponibles a través de TuBoleta. ¿Listos para el mosh o se quedan viendo las historias de los demás?