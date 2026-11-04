Alkilados se une a Yubeili y Alka Produce en ‘¿Qué Me Pasa?’, un himno para los que no superan el ex

Famosos

Alkilados acaba de soltar ‘¿Qué Me Pasa?’, un sencillo que nos pone a analizar qué pasa cuando una relación se acaba pero los recuerdos siguen apareciendo en cada esquina. Para este proyecto se aliaron con el artista mexicano Yubeili y el productor Alka Produce, logrando una mezcla donde el reggae que tanto identifica a los colombianos se fusiona con el pop y el rap latinoamericano. La letra no se guarda nada y se mete de lleno en los celos, la nostalgia y esos sentimientos que se quedan ahí pegados aunque uno jure que ya pasó la página.

El camino desde una recomendación hasta el estudio

Esta colaboración no fue coincidencia, sino que nació de un encuentro musical impulsado por una recomendación. Todo empezó cuando Juanito, integrante de Alkilados, descubrió el trabajo de Yubeili al escuchar 'Lo Intenté', una canción producida por Alka Produce. Ese fue el chispazo necesario para que surgiera la idea de trabajar juntos y llevar esa química directamente al estudio de grabación.

La producción musical fue un trabajo en equipo entre Alka y Juanito, quienes buscaron un punto medio entre sus diferentes influencias musicales. El resultado es un sonido que mantiene la esencia de Alkilados, donde resaltan las guitarras y el ukelele, pero que se siente renovado gracias a las texturas y toques que Alka le sumó a la producción.

Sobre la composición, Juanito reveló que la chispa llegó después de una presentación de la banda en el estadio de Pereira, donde estuvieron invitados al concierto de J Balvin. Fue precisamente esa energía y la recepción del público lo que lo inspiró para escribir; según contó, la canción fluyó sin pretensiones hasta que terminó ganando su lugar en el equipo final.

Tres caminos de la música latina

El tema es un punto de encuentro para tres trayectorias muy distintas dentro de la escena latinoamericana. Por un lado está Yubeili, quien ha logrado un crecimiento fuerte en redes sociales, especialmente en TikTok, y que viene de participar en el evento Entre Compas en el Pepsi Center de Ciudad de México, compartiendo espacio con artistas como Sabino, Charles Ans, DAAZ y Caztro.

Por otro lado, Alka Produce no solo puso el oído y la técnica en la producción de ‘¿Qué Me Pasa?’, sino que fue el puente que conectó a los colombianos con el mexicano. Alka ha trabajado en el rap latinoamericano con nombres como Nanpa Básico, Charles Ans y Santa RM.

Un videoclip que juega con la mente

El lanzamiento viene con un video dirigido por el mismo Juanito, que lleva la angustia de los recuerdos al plano visual. La trama comienza con una mujer que despierta y se encuentra con que los artistas están interpretando el tema en todas las pantallas de sus dispositivos. La cosa escala rápido: primero aparecen en un celular, luego saltan a tablets, computadores y televisores.

Lo más loco es que las pantallas parecen comunicarse entre sí, haciendo que los músicos aparezcan y desaparezcan de una superficie a otra mientras la protagonista intenta desesperadamente escapar de ellos. Para lograr este efecto, el equipo decidió no usar inteligencia artificial ni efectos de posproducción, sino que se basaron en trucos reales durante el rodaje, sincronización y edición. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Daniela Castillo desde MYCELIO.

Giras y compromiso social

Este estreno ocurre en medio de una agenda internacional intensa para Alkilados. La agrupación tiene planeadas presentaciones en Perú, donde visitarán ciudades como Pucallpa, Lima, Huánuco y Arequipa. También llegará a Venezuela: el 31 de octubre se presentó en la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas, compartiendo escenario con James Lakay y La Mosca Tsé-Tsé. Según la información del evento, un porcentaje de la recaudación de boletería se destinó a familias venezolanas afectadas por los recientes sismos.

Además de sus vueltas por el mundo, la banda sigue conectada con sus raíces en Pereira. Recientemente se sumaron al Volveremos Fest, una iniciativa diseñada para impulsar la reactivación económica de su ciudad natal y brindar apoyo a los comerciantes y familias que resultaron afectados por el terremoto ocurrido en agosto.

Honestamente, el concepto de que el ex te persiga hasta en el celular es el resumen perfecto de la era digital. ¿Quién no ha sentido que el teléfono se convierte en el enemigo cuando uno quiere olvidar?