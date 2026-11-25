Espectáculos

El corregimiento de Patillal, en el municipio de Valledupar, se prepara para la 37° edición del Festival Tierra de Compositores, que se llevará a cabo del 24 al 26 de diciembre de 2026. El evento rendirá homenaje a Jaime Sarmiento y Alberto Daza, reconocidos gestores culturales y sociales de la comunidad.

Para los que quieran mostrar su talento, el festival tiene concursos de canción vallenata inédita, acordeón juvenil, piqueria infantil (para niños de 8 a 13 años), cometas y pintura infantil. Las inscripciones abrieron el 23 de noviembre y estarán disponibles hasta el 19 de diciembre de 2026 a las 5:00 P.M.

Los interesados pueden hacer el trámite en la Tienda Compai Chipuco, ubicada en la plaza Alfonso López de Valledupar. También hay un punto en el corregimiento de Patillal, específicamente en la Oficina de la Fundación Festival Tierra de Compositores, que queda debajo de la tarima Octavio Daza de la plaza principal Fredy Molina. Para más datos, dejaron los números 316 4542235 y 300 7420536.

Ana Carolina Molina Daza, presidenta del festival, junto a la junta directiva, invitó a concursantes y visitantes a disfrutar de la esencia del folclor vallenato en Patillal.

La programación incluirá un conversatorio sobre la vida y obra de los homenajeados y, como es costumbre, presentaciones de agrupaciones musicales cada noche. Serán tres días decembrinos llenos de poesías, versos y recuerdos.

¿Se animan a lanzarse con una canción o prefieren ir solo a parchar y escuchar los acordeones?