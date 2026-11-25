Espectáculos

Preparen el hígado y el corazón porque el 15 de mayo de 2027 Bogotá se convierte en el epicentro del despecho. El evento se llama El Gran Cantinazo de Techo y promete una noche donde el vallenato, la música popular y el toque norteño se toman la ciudad.

El lineup está bien potente. Para los que aman lo clásico y lo sentido, llegan Miguel Morales y Rafael Santos, quienes se encargarán de traer toda la esencia del vallenato de raíz. Y para darle ese sabor ranchero y el carácter de la música norteña, Los Internacionales Rayos de México se suman al parche con todo su poder.

Detrás de este montaje están Juan Velásquez Entretenimiento en la organización y Ricardo Leyva Producciones en la producción, así que se espera un despliegue técnico y logístico que esté a la altura del evento.

Si quieren ir, pillen que la boletería ya está a la venta en www.lataquilla.com.co. El dato clave es que hay un descuento del 50% disponible hasta el 24 de diciembre. ¡No se duerman que esas entradas vuelan!