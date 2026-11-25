Espectáculos

Si ya estaban buscando plan para este fin de semana, prepárense porque el Festival Salsa al Parque 2026 llega con un cartel que promete poner a bailar a todo el mundo. El evento se toma el Parque Simón Bolívar este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, y lo mejor de todo es que la entrada es gratis. La idea es que la ciudad se convierta en el epicentro de la salsa con una programación que busca conectar a las figuras históricas con los proyectos más nuevos.

El peso internacional del festival

La nómina internacional viene pesadísima. Desde Cuba llega Alfredo de la Fé, un violinista que cambió la forma de entender el instrumento en la salsa. De la Fé tiene una formación clásica en La Habana, Varsovia y Nueva York, y ha trabajado con monstruos como Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri y la Fania All-Stars.

También llega la Orquesta Aragón, que es básicamente una institución de la música cubana con más de ochenta años de trayectoria. Fundada en 1939 por Orestes Aragón Cantero en Cienfuegos, esta agrupación es la bandera de la charanga cubana y trae piezas icónicas como El bodeguero y Sabrosona, moviéndose entre el danzón, el son y el chachachá.

Desde Estados Unidos llega Herman Olivera, un sonero muy respetado que pasó más de veinte años con la orquesta de Eddie Palmieri y también trabajó con Manny Oquendo y el Conjunto Libre. Por parte de Panamá, el cantante y compositor Roberto Blades se une a la fiesta con temas como Lágrimas y Ya no regreso contigo, trayendo toda su experiencia como productor e intérprete desde sus inicios en Miami con la orquesta Inmensidad. Y para cerrar el grupo internacional, Venezuela se hace presente con Los Satélites, agrupación fundada en 1966 por José Rafael “Cheché” Mendoza, quienes traen hits como Pensando en ti y Traicionera.

Talento colombiano y el sabor de Cali

Colombia no se queda atrás y tiene una representación fuerte. Desde Cali llegan dos propuestas muy distintas: Willy García y los Manyoma Brothers. Estos últimos representan la tercera generación de una familia ligada a la historia de la salsa caleña; se formaron en 2016 y en 2022 lanzaron su álbum Soy la generación.

En la capital, la estrella es La-33, orquesta creada en 2001 por los hermanos Sergio y Santiago Mejía junto a Guillermo Celis. Ellos han llevado su música a cinco continentes con temas como Soledad, Que Rico Boogaloo y su famosa versión de La Pantera Mambo. También forman parte del cartel David Zahan y La Eterna.

El sonido de Bogotá en la casa

El festival le da un espacio gigante a las agrupaciones distritales, demostrando que en Bogotá la salsa se vive en los bares y en las colecciones musicales. Rodrigo Duarte, curador del festival, explica que la programación conecta figuras fundamentales con proyectos bogotanos que usan lenguajes diversos.

Entre las propuestas locales resalta El Turco Perro, el proyecto de Mauricio Byfield que desde 2020 mezcla ritmos tropicales y caribeños con el punk. Por otro lado, Cris En La Salsa, nombre artístico de Cristhian Torres, propone un puente entre la salsa romántica y tradicional con la salsa choque y ritmos urbanos.

Para los que buscan sonidos más tradicionales, llega Kábala Ensamble, dirigida por el percusionista Edwin Pinzón desde 2014, con influencias de la timba y orquestas puertorriqueñas. También está Kaona Orquesta, bajo la dirección de César González desde 2017, que se atreve a meter sintetizadores y guitarra eléctrica en la salsa. Finalmente, cierra la representación local The Big Jhony, un proyecto independiente que ya tiene cinco producciones en su haber, incluyendo álbumes como El Tren y Rumba y Guaguancó.

Salsa al Parque nació en 1997 con la misión de promover el género en Bogotá y dar visibilidad a los músicos locales, y esta edición de 2026 sigue esa línea apostándole al diálogo entre las generaciones y el legado musical.