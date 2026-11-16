El Agropecuario contra Aída Victoria: la pelea por el regreso de Emiliano

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La tensión entre Juan David Tejada, conocido como el Agropecuario, y la influencer Aída Victoria Merlano sigue en el centro de la atención. El empresario aseguró que está buscando opciones legales para recuperar el contacto con su hijo, Emiliano, pues asegura que no tiene claro el lugar donde se encuentra el niño.

Todo el problema empezó, según Tejada, por un permiso que firmó para que Aída Victoria viajara temporalmente fuera de Colombia con el menor. El empresario recordó que dicha autorización tenía fechas específicas: del 26 de julio al 3 de agosto de 2026. Según su versión, ese plazo terminó y, desde entonces, dice que no ha logrado conseguir la información necesaria sobre el regreso de Emiliano.

En una entrevista, Juan David dijo que está muy inconforme con la situación y que no piensa abandonar sus esfuerzos. "Yo tengo derecho a estar con él", afirmó tajantemente, insistiendo en que su prioridad es volver a ser una figura activa en la vida de su hijo.

Este no es un tema nuevo, ya que desde agosto el empresario había manifestado públicamente que no tenía información "clara y verificable" sobre la ubicación del niño después de que venciera el permiso de salida.

Por el otro lado, Aída Victoria no se quedó callada y respondió a través de sus redes sociales. Ella sostiene que tuvo que pagar 40 millones de pesos para conseguir la firma del permiso, una acusación que Juan David negó rotundamente. El empresario rechazó haber pedido ese dinero y también desmintió que haya fallado en sus responsabilidades económicas como padre.

Por ahora, ambos mantienen versiones diferentes sobre lo ocurrido, mientras el conflicto continúa alrededor de la custodia, los permisos de viaje y el contacto con Emiliano.