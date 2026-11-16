Chayanne puso a vibrar a Barranquilla con su ‘Bailemos Otra Vez Tour’

Espectáculos

Barranquilla vivió una noche de música y baile con la llegada de Chayanne al Estadio de béisbol Édgar Rentería. Miles de personas se reunieron en el lugar para disfrutar de su gira ‘Bailemos Otra Vez Tour’, en un evento que convirtió el estadio en una fiesta total.

El espectáculo comenzó alrededor de las 9:00 P.M. y se extendió durante dos horas. Desde el momento en que el artista apareció en el escenario, fue recibido con una lluvia de gritos, aplausos y una ovación por parte del público, que esperaba con mucha emoción su regreso a la ciudad.

Un repertorio para cantar y bailar

Chayanne hizo un recorrido por algunas de las canciones más conocidas de su carrera, logrando que la nostalgia y la alegría se mezclaran en el aire. Entre los temas interpretados destacaron ‘Torero’ y ‘Tiempo de Vals’. Sin embargo, fue ‘Este ritmo se baila así’ la canción que puso a bailar a los asistentes y los obligó a levantarse de sus asientos para seguir el ritmo.

Durante la presentación, el cantante dedicó unas palabras especiales a los barranquilleros, expresando su alegría por volver a encontrarse con sus seguidores. Chayanne aprovechó para agradecer el cariño con el que fue recibido y destacó el entusiasmo de quienes han acompañado su trayectoria musical durante tantos años.

“Quiero darles a todos las gracias por venir a compartir, por abrirnos las puertas nuevamente de esta bella ciudad. Y todo esto que ven aquí se ha hecho con amor, se ha hecho con cariño, con entusiasmo para todos ustedes. Así que, como siempre digo, esta noche ustedes manden, ¡que yo obedezco!”, expresó el artista sobre el escenario.

La emoción de los fanáticos

Entre los asistentes estuvo Aleida Herrera, quien contó que el espectáculo cumplió con todas sus expectativas. Para ella, el cantante interpretó las canciones que esperaba escuchar y demostró una energía que mantuvo al público animado durante toda la velada.

Herrera manifestó que esperó por muchos años que su cantante favorito volviera a Colombia y que, al enterarse de que vendría nuevamente a la ciudad, no dudó en comprar las boletas para volver a disfrutar de su música.

Un regreso esperado

Este encuentro dejó a los asistentes con una noche de nostalgia y canciones que han acompañado distintas etapas de sus vidas, demostrando el fuerte vínculo que Chayanne mantiene con el público barranquillero. Cabe recordar que la última vez que el artista se presentó en la ciudad fue el 2 de septiembre de 2018, cuando reunió a miles de fanáticos en el Centro de Eventos Puerta de Oro con su gira ‘Desde el Alma Tour’. En aquella ocasión, también interpretó varios de los temas que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

El legado de un referente del pop

Chayanne, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, cuenta con más de cuatro décadas de carrera y se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de la música latina. Sus primeros pasos los dio en la década de los setenta como integrante del grupo juvenil Los Chicos.

Sin embargo, fue en los años ochenta cuando comenzó a ganar reconocimiento como solista. Esta etapa fue la que le permitió construir una carrera sólida y posicionarse como uno de los referentes principales del pop en español. ‘Bailemos Otra Vez’ es su decimoquinto álbum de estudio, lanzado el 27 de octubre de 2023 a través de Sony Music Latin, casi 10 años después de su trabajo anterior, ‘En Todo Estaré’.

¿Quién no se sabe la coreografía de Torero a estas alturas?