Jhonny Rivera se abre el corazón: campo, paternidad y el orgullo por Andy

Espectáculos

Jhonny Rivera es un cantante de música popular, actor y empresario que durante más de dos décadas ha construido una carrera como uno de los nombres más reconocidos de la música popular colombiana. Sus canciones han acompañado historias de amor, despedidas y despecho, el hombre detrás de los escenarios tiene una historia que empezó muy lejos de las luces, marcada por la disciplina rural y los afectos familiares.

De la vereda Pérez al éxito

Antes de que el país conociera su voz, Jhonny era un niño en la vereda Pérez, en el corregimiento de Arabia, Pereira. Creció en una familia campesina donde el trabajo no era negociable. Sus padres fueron sus primeros maestros: José Óscar Rivera, su papá, le enseñó el valor del trabajo y la disciplina, mientras que su mamá, María Mabel Valencia, que era profesora de la escuela rural, le inculcó la responsabilidad y la puntualidad.

El cantante recuerda que su infancia estuvo lejos de ser relajada. Se levantaba muy temprano para ayudar en la finca, ordeñar las vacas y llevar la leche al pueblo. A los 10 años ya tenía esa chispa emprendedora y hacía sus primeros negocios alimentando a un marranito con los sobrados que recogía de las casas vecinas. Según Jhonny, era un niño apasionado por el trabajo y con unas ganas inmensas de salir adelante en cualquier cosa que hiciera.

Sobre la crianza, admite que su papá era muy estricto y no veía con buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo jugando. Aunque reconoce que hoy en día ese método de crianza podría ser criticado, él le agradece esa exigencia porque fue lo que marcó su ética laboral y su sentido de la responsabilidad. Por otro lado, su mamá no le daba privilegios por ser la profesora; al contrario, estaba pendiente de que cumpliera con sus tareas y el aseo. Jhonny recuerda que el sonido de la campana de la escuela rural a las ocho en punto era el reloj de toda la vereda, y así aprendió que la puntualidad era sagrada.

Un giro inesperado con la llegada de Andy

La vida de Jhonny dio un vuelco cuando supo que sería padre. En ese entonces vivía en Bogotá, trabajaba en una carpintería y no tenía en sus planes la carrera musical que hoy conocemos. La noticia llegó después de que la madre de Andy viajara desde Cartago para visitarlo. Aunque al principio fue un susto, el sentimiento se transformó rápidamente en alegría y planes para recibir al bebé.

Convertirse en padre en medio de una situación económica complicada fue una motivación extra para seguir luchando. Sin embargo, este cambio también lo llevó a reflexionar sobre su propia educación. Si bien adora la crianza que recibió de su padre, decidió que no quería ser tan duro con su hijo. Jhonny optó por un camino diferente: en lugar de señalar los errores o reprochar lo malo, prefirió ser permisivo y enfocarse en aplaudir los aciertos y estimular lo que Andy hacía bien.

El orgullo más allá de la fama

Hoy, Jhonny ve la trayectoria de Andy Rivera en la música urbana y siente un orgullo inmenso, pero aclara que no es por los escenarios ni por el reconocimiento público. Para él, hay una diferencia enorme entre el artista y el ser humano. Asegura que, aunque Andy es talentoso y maravilloso como músico, lo que más valora es la persona bondadosa, noble, tranquila y caritativa que hay detrás de la fama. Dice tajantemente que, aunque su hijo no fuera un artista reconocido, sentiría el mismo orgullo por el hombre en el que se convirtió.

La paternidad también le ha enseñado que no siempre se tienen todas las respuestas. Andy ha compartido públicamente que ha enfrentado problemas de salud mental y, al ser un adulto que estudia y reflexiona profundamente sobre lo que vive, a veces es difícil aconsejarlo. Jhonny cuenta que cuando intenta decirle algo, Andy a veces le responde que las cosas no funcionan así basándose en lo que ha leído o consultado. A pesar de esto, el cantante se mantiene presente y acompaña a su hijo, entendiendo que no puede resolverlo todo.