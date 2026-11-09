Sofía Vergara y Dan Reynolds: ¿romance real o pura coincidencia?

Espectáculos

Sofía Vergara y Dan Reynolds siguen alimentando el misterio sobre su relación. El sábado 7 de noviembre, ambos asistieron a la gala LACMA Art + Film de 2026 en Los Ángeles, un evento de alto perfil donde, aunque no posaron juntos en la alfombra roja, su presencia simultánea llamó la atención de todos. Lo más curioso es que esta coincidencia ocurrió apenas unas horas después de que Vergara respondiera con humor a los chismes sobre su vida amorosa.

Para los que no están al día, Sofía Vergara es una actriz, presentadora y empresaria colombiana naturalizada estadounidense, reconocida mundialmente por sus papeles cómicos. Por su parte, Dan Reynolds es el cantante y vocalista de la banda de indie rock Imagine Dragons.

Encuentros que levantan sospechas

Esta nueva chispa en los rumores llega después de que, el 24 de octubre, fotografiaran a la actriz y al cantante tomados de la mano durante una cena en Los Ángeles. Aunque el momento se vio muy romántico, la salida no fue una cita privada, ya que estaban acompañados por otras personas, incluyendo a Anastasia Soare, la fundadora de Anastasia Beverly Hills. De hecho, una fuente le aseguró a People que se trató simplemente de una "cena amistosa en grupo".

Pero la cosa no quedó ahí. También se informó que Vergara y Reynolds fueron vistos conversando muy cerca el uno del otro durante la fiesta de cumpleaños de Doja Cat. Según fuentes que hablaron con TMZ, los dos se veían muy cómodos juntos, al punto que varios invitados se quedaron con la impresión de que efectivamente eran pareja.

El juego de Sofía con la prensa

Sofía parece estarse divirtiendo con todo este ruido. Un día antes de la gala del 7 de noviembre, mientras salía de un evento en Los Ángeles, un fotógrafo le preguntó en un video compartido por DeuxMoi si ahora estaba saliendo con "estrellas de rock". La respuesta de Sofía fue una risa y un "Ya quisiera", antes de seguir su camino. Con ese tono de broma, la actriz evitó confirmar o desmentir cualquier vínculo sentimental con el músico de Imagine Dragons.

En la gala de LACMA, que fue copresidida por Leonardo DiCaprio y Eva Chow para homenajear a Vija Celmins y Denis Villeneuve, los dos lucieron looks impecables pero independientes. Sofía llegó al museo con un vestido ajustado de encaje negro diseñado por Celia Kritharioti, mientras que Reynolds optó por una chaqueta de esmoquin color chocolate y pantalones negros. A pesar de que fueron fotografiados por separado y no caminaron juntos por la alfombra, el hecho de que ambos estuvieran allí mantuvo viva la intriga.

Un historial de rupturas recientes

El interés del público por este posible romance también se debe a que ambos han pasado por cierres importantes en sus vidas sentimentales. Sofía se separó de Joe Manganiello en 2023, después de casi ocho años de matrimonio, y el divorcio se formalizó en 2024. La actriz mencionó que las diferencias sobre tener hijos influyeron en la ruptura, aunque Manganiello cuestionó esto en sus memorias, señalando que una enfermedad grave y la falta de intimidad emocional también afectaron la relación.

Después de eso, se vinculó a Sofía con el cirujano Justin Saliman, pero ella pareció confirmar que se separaron a principios de 2025. Más tarde, surgió un rumor que la relacionaba con Douglas Chabbott, un ejecutivo de joyería.

En cuanto a Dan Reynolds, terminó su relación con la actriz Minka Kelly en octubre, tras unos cuatro años juntos. Antes de ella, el cantante estuvo casado con Aja Volkman, con quien tiene cuatro hijos. Esa relación tuvo altibajos, con una separación y una reconciliación, hasta que terminaron definitivamente en 2022 y formalizaron el divorcio en marzo de 2024.

A pesar de las fotos tomados de la mano, los chismes de la fiesta y la coincidencia en la gala, no hay una confirmación oficial. Por ahora, todo sigue siendo una serie de interpretaciones y respuestas evasivas que nos dejan con la duda de si hay algo real aquí o si solo son buenos amigos con mucha química.