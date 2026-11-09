Jessi Uribe y Paola Jara mandan a volar a sus haters con un video

Espectáculos

Jessi Uribe y Paola Jara volvieron a encender las redes sociales al publicar un video bailando el tema “Los Locos Somos Feliz”, una colaboración de Uribe con El Cartelú. Pero lo que llamó la atención no fue el baile, sino la descripción que puso el cantante santandereano en su cuenta de Instagram: “Nuestra Canción. A los que llevan años jodiendo vayan PAL coño e su M”.

Como era de esperarse, el internet se dividió. Mientras unos fans los apoyaron y destacaron la manera como asumen los comentarios, otros aprovecharon para seguir cuestionando la vida privada de los artistas. Y es que el chisme con esta pareja viene desde que empezaron a salir en 2019, justo cuando Jessi se separó de su exesposa, Sandra Barrios.

Para los que no están al día con el drama, Barrios contó en entrevistas que se enteró de la relación mediante mensajes de texto y hasta circuló un video de Paola Jara saludando a la entonces esposa del cantante. Por su parte, Jessi Uribe aclaró en la emisora Tropicana que no hubo infidelidad, sino que terminó su matrimonio al darse cuenta de sus sentimientos. Paola Jara también sostuvo que no era amiga cercana de Sandra y que el noviazgo formal empezó cuando ambos estaban solteros.

Más allá del ruido

Lejos de las peleas en redes, los dos han blindado su carrera en la música popular. Se casaron el 14 de mayo de 2022 y desde entonces se han vuelto a ver en tarimas de giras nacionales e internacionales.

En sus movidas profesionales más recientes, asistieron a la semana de la música latina de los Premios Billboard para rendir homenaje a Juan Gabriel. Además, Jessi Uribe estuvo presente en los Premios Heat y tiene planeados más conciertos y lanzamientos musicales para los próximos meses.