Le mocharon la mano a Diomedes Díaz: el escándalo por la estatua vandalizada en Valledupar

Espectáculos

La estatua del cantante vallenato Diomedes Díaz en Valledupar terminó vandalizada y el brazo derecho de la escultura desapareció. El daño ocurrió en la glorieta Los Juglares, donde la obra ha quedado mutilada, generando una ola de críticas entre los habitantes del Cesar.

Al parecer, la tragedia comenzó por las ganas de algunos turistas y locales de llevarse la foto perfecta. Según el periodista Luis Mendoza, quien denunció el hecho en sus redes sociales, los vendedores callejeros de la zona cuentan que algunas mujeres se sentaban hasta en el brazo de la estatua para salir encinta. Mendoza fue tajante al preguntar: “¿Y dónde está el brazo? El Cacique centinela del río Guatapurí es ahora un MANCO”.

En X, la indignación también se sintió fuerte. El usuario nolascodjesus calificó la situación no como una travesura, sino como un acto de vandalismo puro y duro. Para este usuario, mocharle la mano a la escultura es un golpe contra la cultura y la historia de la ciudad, asegurando que quien daña lo público termina dañando a su propia ciudad.

Ante el escándalo, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, se pronunció a través de su cuenta de X. El mandatario exigió respeto hacia los bienes públicos y el legado cultural, confirmando que la escultura de Diomedes Díaz fue mutilada en su brazo derecho. Para solucionar el problema, Orozco afirmó que ya dio instrucciones a la Oficina de Cultura de Valledupar para que se encargue de arreglar la obra.