Kbeto Zuleta rompió en llanto al despertar y preguntar por sus compañeros

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El momento más duro de la recuperación de Kbeto Zuleta ocurrió apenas recuperó la conciencia. Según contó el médico Jorge Mario Córdoba, quien acompañó al artista en su traslado de Valledupar a Barranquilla, la primera preocupación del cantante al despertar de la sedación fue saber qué había pasado con los integrantes de su agrupación que viajaban con él en el bus.

El golpe emocional fue fuerte. Al recibir la noticia de que algunos de sus compañeros habían perdido la vida en el accidente, Kbeto rompió en llanto. Antes de interesarse por su propio estado de salud, el músico también preguntó por sus padres y sus hermanos, dejando claro que su prioridad eran sus seres queridos y su equipo de trabajo.

El accidente ocurrió el 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a la agrupación cayó al río Ariguaní mientras regresaban de una presentación en Sincelejo, Sucre. Este siniestro dejó varias víctimas mortales y heridos. Entre los fallecidos se encuentran Harold David Santana Martínez, Geovanni Lobo y Radamell Uribe Navarro, este último confirmado el domingo 8 de noviembre.

El estado de salud de Kbeto

En cuanto a lo físico, Kbeto Zuleta sufrió lesiones graves: politraumatismos, trauma cerrado de tórax y la amputación de su pierna izquierda. Debido a esto, fue trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada y ha tenido que pasar por varias cirugías.

A pesar de la gravedad y del duelo que enfrenta, el doctor Córdoba aseguró en un video de Instagram que el artista presenta una evolución favorable. El médico afirmó que "Kbeto está evolucionando satisfactoriamente" y que permanece bajo atención especializada, acompañado permanentemente por sus amigos y familiares.

Es admirable que, incluso en medio de tanto dolor físico, su primer pensamiento haya sido por los demás. Ojalá el cariño de su gente lo ayude a sacar esto adelante.