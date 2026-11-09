El sueño de Jefferson Tavárez: de los seguros de carros al despecho

Espectáculos

Jefferson Tavárez Gómez tiene 20 años y una meta que nos encanta: cantar junto a Luis Alberto Posada. El joven, que es oriundo de Chinchiná y viene de la vida del campo, ha encontrado en el canto un proyecto personal que empezó a tomar fuerza hace cerca de un año.

Durante la semana, Jefferson trabaja en Manizales en una empresa de seguros de vehículos, donde se encarga de atender casos de automotores con fallas, registrar la información y coordinar con los proveedores de reparación. Pero apenas sale de la oficina, cambia los papeles por el micrófono para ensayar y atender presentaciones.

La música popular le entró por los ojos y los oídos, no necesariamente por un corazón roto, sino por la potencia de las voces y la emoción de las interpretaciones. De hecho, para él, Luis Alberto Posada es su mayor referente musical y de quien dice que "me endulza el oído".

Un camino lleno de sentimiento

El talento de Jefferson no pasó desapercibido. Dora Orozco lo descubrió mientras pasaba por el parque de Chinchiná y se detuvo a escucharlo interpretar canciones de Posada. La afinación y el sentimiento al cantar llamaron su atención.

En su corta trayectoria, ya se ha movido por Palestina, Villamaría y Chinchiná. Ha estado en el Festival de las Cometas, en el parque principal de su municipio, en celebraciones del Día del Amor y la Amistad y también ha hecho shows privados.

Más que solo música

Quienes lo han visto en tarima dicen que no solo canta, sino que se parece físicamente a Posada y hasta imita algunos de sus movimientos. Ese parecido, sumado a su pasión, lo llevó a conocer a su ídolo durante una presentación en Cartago en agosto de 2025, momento que guarda como uno de sus tesoros en redes sociales.

Por ahora, Jefferson se enfoca en interpretar los éxitos de otros, pero no descarta escribir sus propias canciones más adelante, cuando sienta que tiene las herramientas necesarias para armar una propuesta musical propia.

Luis Alberto Posada se presentó el sábado 7 de noviembre en la Plaza de Toros de Manizales.