Feid ya tiene fecha para el 'Ferxxo - The Green Star Tour 2027'

Espectáculos

Feid se lanzó la de 'estrella verde' y confirmó que volverá a los escenarios con el ‘Ferxxo - The Green Star Tour 2027’. Después de dejar a todo el mundo con la intriga mediante unos videos de expectativa, el artista reveló la lista de ciudades donde se presentará, aunque por ahora el mapa se queda corto porque solo incluyó lugares en México, Canadá y Estados Unidos.

La agenda de conciertos está copada del 5 de febrero al 27 de mayo, donde promete que sus shows no serán solo música, sino toda una experiencia. Mientras tanto, los fans en Latinoamérica ya están sacando la alcancía y rogando en sus redes sociales que el listado esté incompleto y que el tour se extienda hacia el sur.

Si quiere asegurar su puesto, póngase pilas con las fechas: la preventa para fans arranca el martes 10 de noviembre, con opciones de paquetes VIP y acceso a un lounge. Para el público general, las boletas saldrán a la venta el 12 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

El artista pidió a sus seguidores que estén pendientes a las 'Notivacaxiones' en sus publicaciones, que ya rozan los 2 millones de vistas. En la tierrita estamos convencidos de que el Ferxxo no dejaría a Medellín por fuera, así que solo nos queda ahorrar y esperar que el anuncio local llegue pronto.

¿Ustedes creen que el show en Medellín sea el cierre de la gira o lo lanzará al principio?