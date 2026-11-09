Milena Zárate y su guía para sobrevivir a una ruptura y manejar la lluvia de pretendientes

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Milena Zárate ha pasado por un proceso emocional intenso tras su ruptura con el tatuador Carlos Mendoza. La artista confesó que vivió semanas de mucho dolor y que extrañó a su expareja, admitiendo que, a pesar de su fuerte carácter, el golpe fue más duro de lo que esperaba. Lo más complicado de este proceso fue el regreso de ataques de pánico y ansiedad que no había sentido hace años.

El cierre de esta relación tuvo una dinámica particular, ya que terminó por teléfono debido a que Mendoza se encuentra en Estados Unidos. Aunque el vínculo sentimental terminó, Milena reconoce que todavía queda una conversación pendiente frente a frente, aunque aclaró que esto no significa necesariamente que quiera volver con él.

En medio de este panorama, la cantante se ha encontrado con una avalancha de pretendientes que han empezado a intentar conquistarla. Según sus palabras, los interesados le envían sus currículums a través de Instagram y pertenecen a perfiles muy variados: desde futbolistas y sugar daddies hasta colágenos. Los intentos de conquista incluyen ofertas materiales como viajes y perfumes, estrategias que Milena ha decidido ignorar tajantemente.

Para manejar esta situación, la artista tiene un método muy claro de filtrado y una postura firme sobre lo que acepta en su vida. Primero, ha dejado claro que no está lista para abrir su corazón a nadie y que ha rechazado invitaciones a salir. Segundo, tiene una regla innegociable sobre el dinero: cualquier hombre que intente entrar en su vida basándose en el poder económico pierde la partida, pues ella misma es capaz de comprarse todo lo que quiera.

Además, Milena aplica un filtro laboral y de actitud muy estricto. No acepta a personas vagas en su vida, asegurando que el hombre que esté a su lado debe ser alguien trabajador y un compañero real. Esta postura es la que la llevó a desmentir rumores sobre haber mantenido a parejas anteriores, afirmando que aunque ha estado con hombres humildes, siempre han sido personas chambas.

Sobre su filosofía de relaciones, Milena tiene una postura muy definida frente a los ex. Actualmente mantiene una amistad con Edwin Sierra, el padre de su hija, priorizando la felicidad de la niña. Asegura que ya perdonó las cosas que pasaron en el pasado y sostiene que es posible ser amigo de los ex, aunque dejó claro que jamás volvería con ninguno de ellos, descartando cualquier posibilidad de ser amigos con derechos.

Para Milena, el amor no se trata de suerte, sino de enseñanzas. Ha admitido que en el pasado, especialmente cuando le rogaba al padre de su hija que no la dejara para no romper su familia, se conformó con migajas, pero afirma que aprendió de esos errores. Hoy prefiere que se le pase el tren antes que estar con alguien que no la haga feliz, argumentando que es más difícil soltar a alguien amado que soportar una relación solo por miedo a la soledad.

En cuanto a sus límites personales, la cantante es tajante: no permite que ninguna pareja condicione su forma de vestir y mandaría por un tubo a quien lo intente. Para el próximo galán, la valla no es alta en términos de exigencias materiales, sino de respeto y admiración. Se describe como una mujer apasionada, detallista y consentidora que busca a alguien a quien pueda admirar.

Mientras organiza su vida sentimental, Milena se enfoca en su carrera musical. Tiene planeado lanzar próximamente una canción llamada "Llegaste tú", la cual marca su incursión en la salsa urbana. Después de este estreno, lanzará una cumbia y tiene en cola otras seis canciones que saldrán al público.