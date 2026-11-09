Fabián Ríos vuelve a 'Sin senos sí hay paraíso' y confiesa el trauma de grabar escenas íntimas con la esposa del director

Espectáculos

Fabián Ríos regresa a la televisión el 16 de noviembre con un papel que, según sus propias palabras, le abrió las puertas del mundo entero en 2007. El actor santandereano retoma la piel de Albeiro Marín en la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, la saga de Telemundo que se estrena esa misma fecha en Telemundo y Peacock. Para quienes nos encontramos en Latinoamérica, el estreno será el 16 de diciembre de 2026 a través de Disney+.

Después de casi ocho años sin interpretar a este personaje, Ríos volvió al set con nostalgia y determinación. En esta nueva etapa, la historia se traslada al mundo de riesgo de las modelos webcam en Medellín, con un nuevo infierno en el mismo paraíso. La trama pone el foco en Catalina Santana, interpretada por Carmen Villalobos, y en Aurelio “El Titi” Jaramillo, con Gregorio Pernía, quienes buscan rehacer sus vidas lejos del peligro. Sin embargo, el regreso de Majida Issa como “La Diabla” amenaza con arruinarlo todo. El elenco también cuenta con el regreso de Carolina Gaitán como Catalina “La Mediana” y Catherine Siachoque como Doña Hilda Santana.

El Albeiro que protege a la manada

Fabián Ríos llega a esta temporada con un objetivo muy puntual: rescatar a su familia. El actor explicó que su personaje ahora es un padre que busca empoderar, cuidar y respetar a su hija, priorizando siempre el entorno familiar. Sobre la moral de Albeiro, Ríos fue tajante al decir que no es un corrupto ni un narcotraficante, y que no tiene nada que ver con la maldad de un país o una idiosincrasia. Lo describe como un tipo común y corriente, un hombre bueno y honesto que defenderá a su familia como lo haría cualquier padre.

Para entrar en contexto, la relación entre Albeiro y Doña Hilda es uno de los puntos más recordados de toda la franquicia. En Sin senos no hay paraíso de 2008, Albeiro era el novio de Catalina Santana, pero ella dejó la relación buscando riqueza y poder en el narcotráfico. Durante esa ausencia, Albeiro terminó iniciando un romance con Doña Hilda, la madre de Catalina. Ya en la secuela de 2016, el personaje aparecía como esposo de Hilda y padre de una hija, intentando mantener una vida estable lejos del crimen. Esta dinámica es la que atraviesa la historia y regresa en esta cuarta temporada, un papel que Ríos asegura haber abordado con profesionalismo y seriedad.

Los nervios "apoteósicos" detrás de cámaras

Aunque ahora todo sea risas, grabar la primera temporada tuvo su dosis de estrés. Ríos recordó que el director de la producción era Miguel Varoni, quien es el esposo en la vida real de Catherine Siachoque, la actriz que interpretaba a Doña Hilda. Esta situación se volvió muy tensa para el actor cuando le tocó grabar las escenas íntimas entre Albeiro y Hilda, ya que era el mismo marido de la actriz quien lo estaba dirigiendo en la cama.

Fabián confesó que, al ser su primera novela hace 19 años, tener a Varoni como director era maravilloso, pero complicaba mucho el hecho de que él estuviera coordinando esos momentos de amor con su esposa. El actor describió la situación como algo chistoso hoy en día, pero que en su momento le generó unos nervios muy intensos. A pesar de lo complicado que fue el proceso interior en aquel entonces, Ríos afirma que con el tiempo ha cultivado una amistad maravillosa con ambos.

Amor prohibido y lecciones de vida

La nueva temporada también explora el romance entre Catalina Santana y Aurelio “El Titi” Jaramillo, un hombre con un pasado oscuro vinculado al narcotráfico. Desde la visión de Albeiro, Ríos no encuentra problema en este vínculo, pues su personaje ya es feliz con Hilda y su hija, y lo único que desea es que Catalina encuentre la misma estabilidad.

Sin embargo, Ríos puso una condición clara para que ese amor funcione en la ficción: que el personaje de Aurelio muestre un arrepentimiento real y dé una lección de vida positiva a la audiencia. El actor enfatizó que no se puede empoderar el narcotráfico ni la maldad, recordando que las personas reales que llevaron ese estilo de vida terminaron muertas, escondidas o en cárceles de Estados Unidos. Para Ríos, es fundamental que la serie transmita un mensaje concreto y no glorifique ese tipo de figuras.

¿Será que Albeiro logra mantener a su familia a salvo o el "nuevo infierno" de Medellín se los traga a todos?