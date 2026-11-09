Óscar Monsalve revela que padece fibromialgia: el duro proceso detrás de las risas

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Óscar Monsalve, el humorista y músico antioqueño que todo el mundo reconoce como ‘Risa Loca’, compartió detalles muy personales sobre su estado de salud actual. El artista reveló que fue diagnosticado con fibromialgia, una patología crónica e incurable que se caracteriza por provocar dolores musculoesqueléticos generalizados, fatiga extrema y una sensibilidad marcada en diversas zonas del cuerpo.

‘Risa Loca’ ha consolidado su carrera en la comedia y la música, pero ahora debe enfrentar una enfermedad que no presenta daños orgánicos visibles en las pruebas tradicionales, aunque afecta profundamente la calidad de vida.

Un camino de dolor y diagnósticos

El camino hacia la respuesta médica no fue sencillo. Según contó el artista, todo empezó con molestias localizadas que, en lugar de desaparecer, se fueron intensificando con el tiempo. El dolor no se quedó en un solo lugar, sino que migró progresivamente hacia áreas críticas como los tobillos, las muñecas y los hombros, lo que encendió todas las alarmas sobre la gravedad de su condición física.

La confirmación llegó tras una consulta con un especialista. Después de una evaluación clínica detallada y la realización de diversos exámenes en el consultorio, el médico determinó que el cuadro sintomático correspondía estrictamente a la fibromialgia. Es una enfermedad compleja porque no presenta daños orgánicos visibles en las pruebas tradicionales, pero afecta profundamente la calidad de vida de quien la padece.

El peso emocional como detonante

Lo más fuerte de este relato es cómo Monsalve conecta la aparición de estas dolencias físicas con un periodo de vulnerabilidad emocional profunda. El comediante vinculó el desarrollo de la enfermedad con una etapa de depresión provocada por dos golpes durísimos en su vida personal: las secuelas que le dejó el contagio de COVID-19 durante la emergencia sanitaria de 2020 y el fallecimiento de su madre.

Para el artista, estos eventos críticos actuaron como los detonantes que permitieron que la patología se manifestara con mayor rigor,

La lucha con los medicamentos: "Parecía un zombi"

Controlar la rigidez y el malestar físico trajo consigo un nuevo desafío: el tratamiento. Los fármacos que le recetaron inicialmente eran tan potentes que los efectos secundarios terminaron alterando su desempeño cotidiano. Monsalve describió haber vivido en un estado de sedación constante y un cansancio tan profundo que ya no podía cumplir con sus compromisos profesionales.

El impacto en su trabajo fue evidente, especialmente en sus participaciones en programas radiales y sus shows de humor. Sobre esos días, ‘Risa Loca’ fue muy enfático: “Yo parecía un zombi”, recordó. Por eso le dijo a su médico que prefería seguir con el dolor, pero tener vida.

La música como medicina y resiliencia

Al ver que no podía mantener su ritmo de vida bajo los efectos de los sedantes, el antioqueño empezó a buscar alternativas para gestionar su condición. En este punto, la música se convirtió en su terapia de recuperación fundamental. A través de su propio proyecto musical, Monsalve ha encontrado en la composición, la interpretación y las horas de trabajo en el estudio de grabación una vía de escape necesaria para canalizar su energía.

El ejercicio creativo ha sido la herramienta clave para lograr que su mente se distancie del dolor físico persistente. Para él, enfocarse en sus proyectos artísticos no es solo una cuestión de sustento profesional, sino un mecanismo de resiliencia. Estar en el estudio le permite mantener la mente ocupada, lo que ayuda a mitigar la percepción de los síntomas que definen a la fibromialgia.

Actualmente, Óscar Monsalve tiene como prioridad mantener una mentalidad positiva. El humorista es consciente de que la fibromialgia es una realidad con la que debe aprender a convivir día a día. A pesar de las limitaciones físicas que esto implica, sigue adelante con su agenda profesional, adaptando sus rutinas a lo que su salud le permite hoy en día.

¿Se imaginan tener que elegir entre no sentir dolor o poder mantener los ojos abiertos en el trabajo?