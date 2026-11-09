Fabián Corrales saltó a defender los covers en el vallenato

Espectáculos

Parece que la polémica por los covers en el vallenato no se acaba nunca, pero para Fabián Corrales esto no es ningún problema. El cantante salió al quite para defender las nuevas versiones musicales y mandó un mensaje claro a quienes critican a los artistas que deciden volver a grabar canciones que ya son reconocidas.

En una entrevista con el periodista Korak Pérez, Corrales soltó que esta práctica ha sido clave para que el género evolucione y se difunda comercialmente. Para que no digan que es algo nuevo, recordó que leyendas como Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Poncho Zuleta, además del Binomio de Oro, también armaron gran parte de su repertorio interpretando temas de otros compositores.

La verdad es que intentar prohibir los covers suena a cuento chino cuando los mismos cracks que fundaron el estilo lo hacían todo el tiempo. ¿Será que ahora se nos olvidó cómo funciona la música o es que simplemente nos gusta el drama?