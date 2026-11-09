Kairo Rangel llegó al mundo: Kris R y Karina García ya son papás

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Salió la primera foto del nuevo integrante de la familia. Kris R, el cantante urbano, y Karina García, empresaria y creadora de contenido, anunciaron el nacimiento de su hijo, Kairo Rangel, a través de sus cuentas de Instagram.

La pareja compartió una imagen súper emotiva donde se ve a Karina sosteniendo al bebé en su pecho, mientras Kris R aparece a su lado con traje quirúrgico y tapabocas durante el parto. El post vino acompañado de una frase corta pero potente: "un amor para toda la vida".

Obviamente, la noticia voló en redes sociales. En apenas media hora, la publicación ya sumaba más de 365 mil reacciones y unos 5 mil comentarios de gente mandando bendiciones y felicitando a los nuevos papás.

Nada como ese sentimiento de cuando llega el bebé y todo el mundo se emociona en el grupo de WhatsApp. ¿Será que el pequeño Kairo hereda el flow del papá o el espíritu emprendedor de la mamá?