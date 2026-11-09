Brunella Torpoco gana el premio a Mejor Artista Salsa y deja atrás a leyendas como Marc Anthony

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Brunella Torpoco logró uno de los hitos más grandes de su carrera al ganar la categoría de Mejor Artista Salsa en los Premios Heat. La ceremonia, que tuvo lugar en Puerto Vallarta, México, terminó con la cantante peruana llevándose el trofeo frente a una competencia pesada que incluía a Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa.

Brunella Torpoco es una cantante originaria del Callao, zona con una tradición salsera muy fuerte en el Perú. Al recibir el reconocimiento, la artista destacó con orgullo su procedencia y mencionó con orgullo al Callao frente a todos los asistentes. En su discurso, expresó que se sentía feliz y dedicó la victoria a Dios, a su familia, a su hijo y a su país.

Una competencia de ligas mayores

No fue cualquier victoria, porque los nominados en su categoría eran referentes globales de la salsa. Además de Marc Anthony, Rubén Blades y Gilberto Santa Rosa, en la lista también figuraba Tito Nieves. La trayectoria de estos artistas elevaba las expectativas del resultado, ya que han construido carreras internacionales sólidas.

Rubén Blades, por ejemplo, es reconocido como una figura central de la salsa, famoso por canciones de relatos urbanos y crítica social, y ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Marc Anthony es un cantante y actor estadounidense de padres puertorriqueños, conocido por sus baladas y su éxito internacional con su versión de la canción "Hasta que te conocí".

Antes de que anunciaran que ella era la ganadora, Brunella Torpoco confesó sentirse nerviosa. Esta sensación surgió mientras desfilaba por la alfombra magenta de los Premios Heat, donde admitió que enfrentarse a nombres con tanto peso en la historia de la música latina representaba un reto importante. Cuando finalmente el nombre de la cantante peruana fue anunciado, se desató la emoción entre la delegación de su país presente en la gala.

El Perú celebra doble en México

La noche en Puerto Vallarta no solo fue exitosa para Brunella. El Grupo 5 también se llevó un reconocimiento al ganar en la categoría de Mejor Artista Tropical. Los hermanos Christian, Elmer y Andy Yaipén recibieron el premio con mucha emoción, convirtiéndose en el segundo galardón para el Perú en esa ceremonia.

Para la agrupación, este premio tuvo una carga sentimental fuerte porque sirvió para rendir homenaje a su padre y fundador, Elmer Yaipén, conocido cariñosamente como Papito Elmer. Christian Yaipén tomó la palabra y destacó que actualmente representan la segunda generación de un proyecto musical que ya suma 53 años de trayectoria. El cantante dedicó el premio a su padre, quien está en el cielo, y agradeció el apoyo de los fans que votaron por ellos.

Próximos pasos y celebraciones

Tras este triunfo internacional, Brunella Torpoco se prepara para festejar su aniversario el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. Para este evento, la cantante contará con invitados que incluyen a La India, conocida como la princesa de la salsa, además de Tony Succar, Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band. Las entradas para este show están disponibles en Ticketmaster.