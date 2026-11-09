Liss Pereira confesó que terminó medicada por psiquiatría tras su paso por MasterChef

Espectáculos

Liss Pereira rompió el silencio sobre lo que realmente vivió en la tercera temporada de MasterChef celebrity Colombia, transmitida en 2021. En una entrevista para el programa radial ‘Pa picar’, donde participa Emmanuel Restrepo, la comediante y actriz santandereana confesó que la experiencia, aunque enriquecedora por su lado competitivo y los retos que ganó, tuvo un costo muy alto para su salud mental.

Pereira contó que disfrutaba los retos y la presión del tiempo, pero mencionó varios factores tensionantes. Mencionó que el hecho de ser una temporada que se transmitió después de la pandemia fue uno de los factores, pero lo peor fue el comportamiento femenino tóxico dirigido específicamente hacia ella, algo que describió como una sobreexplotación de la dinámica del programa sin intervención de la producción.

El bullying que solo vio por televisión

Pereira contó que hubo muchas cosas de las que no se percató en su momento. La actriz contó que siempre fue amable con todos y que se enfocó en la cocina para mantenerse en la competencia, pero que al ver las emisiones descubrió cosas que la dejaron sorprendida. Según sus palabras, le echaban sal a la sopa, le tumbaban sus cosas y hasta se las escondían.

Los seguidores del programa empezaron a tratarla como si fuera Marimar, el personaje de Thalía en la telenovela de los 90, en la que la protagonista sufría bastante. Para Liss, fue muy raro que la gente la leyera de una manera en la que nunca antes la habían visto.

Ataques de pánico y terapia

A diferencia de otros exparticipantes que siguen hablando del show, Liss intentó cerrar ese capítulo diciéndose a sí misma que ya había pasado. Continuó trabajando en sus presentaciones en vivo y en su comedia, y dijo que ni siquiera hizo un stand up alusivo a eso ni tiene material en sus redes sobre el tema.

Sin embargo, el daño interno fue profundo. La comediante contó que se dedicó a sanar, a ir a terapia y a preguntarse por qué se sentía tan vulnerable, y que tenía ataques de pánico cuatro veces al día por MasterChef y estuvo medicada en psiquiatría. Dijo que nunca habló de eso porque si algo no le gusta en la vida es ser la víctima de nadie.

La guerra con ‘Las 4 babies’

Aunque no las nombró, el comportamiento tóxico que mencionó Liss se refiere, según el público, al grupo de ‘Las 4 babies’, integrado por Viña Machado, Catalina Maya, Marbelle y Carla Giraldo. Este grupo fue duramente criticado por los televidentes por hacerle bullying a sus compañeros, especialmente a la santandereana.

Carla Giraldo, quien fue la ganadora de la temporada y repetía constantemente “vine a sacarlos a todos”, tuvo enfrentamientos verbales con Liss, especialmente en un episodio donde otros participantes supuestamente habían hecho trampa. Sobre esto, Giraldo ha dicho en otras entrevistas que entró para ganar y divertirse, y que “no hubo disculpas que valieran”, dando a entender que intentó buscarla para pedirle perdón por lo ocurrido.

A pesar de que han pasado cinco años desde esa temporada, la cual muchos consideran la más tóxica de todas, el público sigue apoyando a Liss Pereira. En el video de la entrevista, los usuarios celebran que finalmente se hable de salud mental y comentan cosas como “Merecías ganarte esa temporada” y “demasiado montadoras”.

¿Ustedes creen que el ambiente de MasterChef es demasiado competitivo o que se pasan de la raya con el bullying?