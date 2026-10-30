Sofía Vergara y Dan Reynolds: ¿Amigos o algo más?

Espectáculos

Sofía Vergara y Dan Reynolds, el vocalista de Imagine Dragons, fueron vistos cenando el pasado fin de semana en Los Ángeles. La cosa se puso interesante porque el domingo 25 de octubre salieron a la luz fotos de la reunión en el restaurante Cipriani, en Beverly Hills, donde se ve a la actriz y al músico tomándose de las manos.

Si ya suena a romance, ojo a los detalles: no estaban solos. En la mesa también estaban la empresaria Anastasia Soare y otra persona más. A pesar de la foto del agarre de manos, una fuente cercana soltó que se trató de una cena amistosa en grupo.

La salida terminó tarde, ya que Sofía y Dan abandonaron el lugar por la puerta trasera cerca de las 12:30 de la madrugada.

El chisme agarra más fuerza por el momento que viven los dos. Dan Reynolds terminó hace poco su relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly. Por otro lado, hace tres semanas el exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello publicó sus memorias "Bloodlines", donde contó que una enfermedad influyó en el final de su matrimonio de siete años.

Por ahora, la versión conocida es que se trató de una cena entre amigos.