Croydon se volvió 'fashion' y así es como llevaron sus zapatos hasta París

Espectáculos

Los zapatos de Croydon terminaron en la Paris Fashion Week. La marca se lanzó a experimentar con CroydonLab, que básicamente es su laboratorio para crear cosas locas junto a talentos del país y explorar nuevos públicos. La intención es abrirle la puerta a diseñadores y marcas que quieran reinterpretar productos tradicionales o crear piezas con identidad propia.

El primer golpe fue con Cloud, una firma colombiana de streetwear. Se agarraron el Croydon Royal, que es uno de sus modelos más emblemáticos, y lo rediseñaron siguiendo la estética urbana de Cloud. El resultado fue una edición limitada que mantuvo la esencia del original pero le metió todo el estilo de las nuevas generaciones. ¿El nivel de hype? Los 600 pares de esa edición especial se agotaron antes de salir oficialmente al mercado. Una locura.

Pero la cosa no paró ahí y se fueron a Colombiamoda 2026. En esta ocasión, Croydon se alió con SBQ, otra marca de moda urbana, para la presentación de la colección Directed by God. Aquí el truco fue mezclar el streetwear contemporáneo con temas de fe, identidad y propósito. Croydon entró como la marca oficial de calzado, metiendo diferentes siluetas que encajaban perfecto con las prendas de SBQ. Con esto demostraron que sus diseños no son solo para el día a día, sino que pueden dialogar con propuestas de vestuario con una identidad súper marcada.

El salto a Francia llegó después. Durante la Paris Fashion Week 2026, la marca acompañó a UANA, que hace diseño contemporáneo, en la presentación de la colección Vernacular SS27, dirigida creativamente por Andrés Naranjo. Esta colección se inspiró en la cultura popular colombiana, objetos cotidianos y textiles tradicionales, todo pasado por un filtro de siluetas modernas y técnicas manuales. Croydon aportó la bota Tiffany Colors, que es un modelo basado en el calzado funcional del campo colombiano. La bota se integró a las prendas y a la paleta de colores de la colección.

La conexión entre UANA y Croydon fue reconocer el valor de las raíces colombianas. Mientras la ropa exploraba la identidad desde las prendas, el calzado le puso la nota de la historia cotidiana del país, convirtiendo un producto funcional en una pieza de diseño.

También hubo un antecedente importante en Cali Distrito Moda 2025. Allí se sumaron a la propuesta de Daniela Ospina, quien debutó como diseñadora con su marca Danfive. La colección de Daniela se centraba en mujeres reales, fuertes y resilientes, buscando un equilibrio entre comodidad, estilo y autenticidad. Croydon aportó el calzado que complementaba esos looks, enfocándose en conceptos como la confianza y la versatilidad.

En resumen, las cuatro colaboraciones llevaron los productos de Croydon a nuevos contextos: una edición limitada con Cloud, una participación en Colombiamoda junto a SBQ, una presencia en Paris Fashion Week con UANA y una alianza con Daniela Ospina en Cali Distrito Moda.

Ahora, la marca dejó la invitación abierta. Están buscando activamente a más marcas, diseñadores y aliados creativos en Colombia que quieran desarrollar líneas de calzado con propuestas diferenciadas. Básicamente, si eres creativo y quieres que tus ideas lleguen a nuevos escenarios con una marca de calzado, es el momento de acercarse.