Los dos perros y el informe técnico: lo que se sabe del bus donde se accidentó Kbeto Zuleta

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Kbeto Zuleta, el hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla. El artista sufrió la amputación de una pierna debido a la gravedad del fuerte choque en el que se vio involucrado en la madrugada del 26 de octubre. Mientras los médicos atienden su estado, las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer lo sucedido.

El accidente ocurrió en un vehículo perteneciente a la empresa Expreso Super Star SAS, una compañía con sede en Riohacha, La Guajira, que reportó ingresos de dos mil millones de pesos para el año 2026. Entre sus accionistas figuran José Raúl González Maestre, Maritza Esther De Castro De González y William, Linda Lorena y José Martín González de Castro.

La versión sobre los perros y el cansancio

Raúl De Castro, asesor jurídico de Expreso Super Star SAS, explicó que aún no ha sido posible obtener la versión directa del conductor del bus debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, De Castro señaló que, a través de un tercero, se pudo conocer que el conductor alcanzó a mencionar que dos perros se atravesaron en la vía, y que fue en ese momento cuando se produjo el accidente.

Sobre la posibilidad de que el chofer haya tenido un microsueño, el representante jurídico de la empresa lo descartó. Según su explicación, la compañía siempre asigna a dos conductores para cada viaje con el fin de que se turnen el descanso. En este caso específico, el conductor que manejaba en el momento en que el bus cayó al río había sido relevado apenas media hora antes del impacto. El conductor que había sido reemplazado tampoco tiene detalles de lo ocurrido, ya que se encontraba dormido, al igual que el resto de los pasajeros.

El estado técnico del vehículo

El bus involucrado es un Chevrolet modelo LV 150 del año 2011, con placas STR 775. Este vehículo ha transportado a la agrupación musical durante ocho años. De Castro afirmó que el bus, al igual que el resto de la flota de la empresa, se somete a inspecciones preventivas que deben realizarse de manera bimensual.

El último informe de inspección de este vehículo fue emitido el 2 de septiembre por el Centro de Diagnóstico Autovial del Caribe, ubicado en Valledupar. En dicho documento se detalla que el vehículo fue aprobado para seguir operando tras verificar que no presentaba defectos en los siguientes puntos:

El sistema de frenos y las luces.

Los emisores del ciclo diesel y la sonometría.

La desviación lateral y la inspección sensorial.

La presión de las llantas.

El futuro del bus y las pólizas

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó declarado como pérdida total. A pesar de esto, el asesor jurídico de la empresa manifestó que, si las autoridades así lo requieren para realizar más pruebas técnicas, entregarán el bus para su análisis.

Finalmente, De Castro mencionó que el bus contaba con una póliza de seguros. La empresa hará efectiva dicha póliza una vez que se esclarezcan totalmente las causas que llevaron al accidente el pasado 26 de octubre.