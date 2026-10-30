Doña Nidia vuelve a Costa Rica y sí, habrá concurso de El Pirulino

Espectáculos

Doña Nidia Pacheco está de regreso. La actriz y escritora colombiana Alina Lozano vuelve a Costa Rica para darle un gusto a los fans con uno de los personajes más recordados de Pedro el escamoso.

La cita es en el parque central de Vázquez de Coronado el domingo 15 de noviembre a partir de las 7 p. m. La actriz llega como parte del elenco invitado a los festejos patronales y cívicos por los 116 años de fundación del cantón, que se celebran del 13 al 22 de noviembre.

Pero ojo, que no es solo ir a saludar. Lozano se manda con una rutina de stand-up comedy, canciones del personaje y, lo mejor de todo, encabezará un concurso donde premiarán a quien mejor baile e imite los pasos de El Pirulino. Sí, leeron bien: habrá competencia de baile en vivo.

La misma Alina confesó estar muy contenta con el regreso porque la gente la recibió de una manera muy linda. Por eso quiso volver caracterizada como doña Nidia, con su canción y el baile icónico.

Tras la intervención de la actriz, la agrupación nacional Gaviota ofrecerá un concierto en el parque.