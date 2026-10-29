Andrés Orozco-Estrada se toma la Filarmónica de Berlín

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Andrés Orozco-Estrada va a dirigir tres conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín entre el 5 y el 7 de noviembre. El colombiano llega para sustituir al húngaro Ivan Fischer, quien no logró ponerse de acuerdo con la agrupación sobre cómo debía quedar la composición de la orquesta para tocar la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.

La institución alemana soltó este jueves 29 de octubre que ambas partes lamentan la situación, pero respetan que piensen diferente. En el comunicado, la Filarmónica le dio las gracias a Orozco-Estrada por aceptar el reto y mantener el programa original.

No es la primera vez que el paisa se para frente a este grupo; ya estuvo como director invitado en 2017. El man nació en Medellín el 14 de diciembre de 1977 y se fue de la ciudad a los 19 años para estudiar y trabajar por el mundo.

Un camino lleno de éxitos

Orozco-Estrada tiene una trayectoria impresionante. Estudió violín en el Instituto Musical Diego Echavarría (IMDE) de Medellín y pasó por la Red de Escuelas de Música de esa misma ciudad. Luego siguió con violín y dirección en la Universidad Javeriana de Bogotá y, en 1997, se fue a Viena para estudiar dirección de orquesta en la Universidad de Música y Arte Dramático, donde culminó su carrera con calificación aclamada dirigiendo un concierto con la Radio-Symphonieorchester.

Ha sido el jefe en la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Filarmónica Joven de Colombia y la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. También fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Houston y ha sido invitado por las orquestas más top de Europa.

Actualmente, el director colombiano se desempeña como director de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, director general de música de la ciudad de Colonia y director titular de la Filarmónica Joven de Colombia.